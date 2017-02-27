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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:02

  -MichaeL- написав:
  Realist написав:
  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.


Є ще одиин - аренда банківської скриньки.
Як на мене то дуже надійний варіант. Значно надійніший за депозит за теперішньої влади.


Короткая у людей память. Почитайте, что было с ячейками в банках КИЇВ и Хрещатик.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:03

  lapay написав:
  Zebra написав:Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.

Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів.


Де халява? Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость добычи в Украине около 3 тыщ грн. Конечная цена для потребителя = +-5 тыщ грн - это абсолютно соответствует реалиям с учетом всех инвестиционных издержек. Но правда без всяких импортных паритетов и прочей "евроинтеграционной" чухни и чьих-то "интересов".
То же самое и насчет электороэнергии - приведите в порядок "зеленый тариф" и не нужно сильно никуда повышать тарифы.
Сделайте нормальные тарифы - будут нормальные проплаты - почти не нужны будут субсидии - более платежеспособное население. Но нет же - мы продолжаем жрать колючие кактусы во имя каких-то европейськых цинностей :?

Опять таки предлагаю сделать реформу - всем "радикальным" националистам и евроинтеграторам повысить тарифы до "рыночных" 10-15 грн и избавить их от халявы. А всем остальным нормальные тарифы. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 30 гру, 2020 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:12

  Alex2007 написав:завтра межбанкА рабочая?


До 12.00, а потом только внутрибанковские операции.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)


Дык. Опять 25. :mrgreen:
Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты . :D
Я газ в первую очередь имел ввиду.

Напоминает мне это всё некоторую особую форму мазохизма. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты .
Так кое где уже и ввели. :mrgreen:
Mind the gap.
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