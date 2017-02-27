Додано: Сер 30 гру, 2020 21:20

Moneta написав: vitaliian написав:

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.



З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..

Економічна правда



Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным... Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...



я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).

шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%? я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%?

Ну так кризис - не банковский, потому и несут.За осень занесли ("Сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду") лярд зелени (13+8+7), причины ИМХО вчера писал:- безальтернативность для посполитого такого вида пассивного дохода. ну почти. овгз и бетоноукладывание - значительно менее массовые виды спорта. И всё.- кризис 2020 - некуда больше вложить и всё страшно- кризис 2021 - антиковид-кризис нахомячивание- рисковость/недоступность других инвестиций, сворачивание бизнесов.А БС выглядит пока ничего. типа устойчиво. про супер-ликвидность все слыхали. про доходность(причем всё это - не благодаря "новым лицам")Про агрегаты - не правы:М0 = готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що перебувають поза банківською системою);М1 = М0 + переказні кошти у національній валюті (складова грошового агрегату М1 «Переказні кошти в національній валюті» включає кошти в національні валюті, які за першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові);М2 = М1 + переказні кошти в іноземній валюті та інші кошти (складова грошового агрегату М2 «Переказні кошти в іноземній валюті» включає кошти в іноземній валюті, що за першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові. До складової грошового агрегату М2 «Інші кошти» віднесено непереказні кошти до запитання, строкові кошти та кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банками)М0: нал вне банков, М1: М0+несрочные вклады в грн, М2:+срочные в грн. и валюта. М0 и депо могут отлично расти отдельно и в сумме, складываясь в М2, в итоге.выше речь шла о "вкладах" физиков в банках Фонда, т.е. срочных и до востребования: не срочные грн. - в М1, срочные - в М2, если ничего не путаю.Остатки на КС - в М1, потому он и растет еще резвее, чем М0 (нал)