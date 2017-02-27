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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:02

  -MichaeL- написав:
  Realist написав:
  Zebra написав:Больше всего умиляют глупцы, которые несут в банки под такие жалкие проценты в рисковой бумаге свое заработанное.

Иначе как коррупционным путем нажитое, вменяемый человек (который может заработать 150 тысяч), нести в банк не будет.

Потому новая практика вполне логична. Если тебе не жалко своих денег, значит нажил ты их коррупционным путем, а не заработал.

Тут якраз ви помиляєтесь. Той хто сам заробив і заробляє, дуже чутливий до можливості знецінення його заощаджень. А ті про кого ви пишете живуть по принципу: "Легко прийшло, легко пішло". Це вам багато хто тут на форумі може підтвердити. Тому навіть той мізер, що дають банки - це щось.
А пояснення чому несуть - дуже просте. Люди бояться тримати готівку дома. Адже інших адекватних інструментів заощадження крім валюти не має. Але це знову ж таки або готівка або депозити в банку.


Є ще одиин - аренда банківської скриньки.
Як на мене то дуже надійний варіант. Значно надійніший за депозит за теперішньої влади.


Короткая у людей память. Почитайте, что было с ячейками в банках КИЇВ и Хрещатик.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:03

  lapay написав:
  Zebra написав:Население оплатило только 50% начисленных сумм? И они с 1 января еще на 20-50% коммуналку подымают? Я думаю олигархат очень плохо закончит.

Платили і будуть платити, бо халяву вже ніхто не поверне. Це рух в один бік, не залежно від владних портретів.


Де халява? Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость добычи в Украине около 3 тыщ грн. Конечная цена для потребителя = +-5 тыщ грн - это абсолютно соответствует реалиям с учетом всех инвестиционных издержек. Но правда без всяких импортных паритетов и прочей "евроинтеграционной" чухни и чьих-то "интересов".
То же самое и насчет электороэнергии - приведите в порядок "зеленый тариф" и не нужно сильно никуда повышать тарифы.
Сделайте нормальные тарифы - будут нормальные проплаты - почти не нужны будут субсидии - более платежеспособное население. Но нет же - мы продолжаем жрать колючие кактусы во имя каких-то европейськых цинностей :?

Опять таки предлагаю сделать реформу - всем "радикальным" националистам и евроинтеграторам повысить тарифы до "рыночных" 10-15 грн и избавить их от халявы. А всем остальным нормальные тарифы. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 30 гру, 2020 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:12

  Alex2007 написав:завтра межбанкА рабочая?


До 12.00, а потом только внутрибанковские операции.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:14

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)


Дык. Опять 25. :mrgreen:
Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты . :D
Я газ в первую очередь имел ввиду.

Напоминает мне это всё некоторую особую форму мазохизма. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Давайте тогда уже и среднеевропейские рыночные зарплаты .
Так кое где уже и ввели. :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:41

  vitaliian написав:
Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..

Економічна правда


Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...

Сейчас ещё могут пополнять старые депозиты. Год назад были 14-18%.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:09

  SILVER_UA написав:
  Сибарит написав:Обороняли правильно.

в чем правильность обороны на уровне 28.35 ?

  Сибарит написав:То, что сегодня происходило, больше похоже на рулетку, чем на серьезные рыночные движения.

Дело не в уровне, а в ситуации на рынке.
Когда рынок пустой, пара хулиганов вполне может установить на нем любой курс, а с этих уровней начнутся торги в понедельник. Рынок начнет отрабатывать это бессмысленное движение, что выльется в пару дней излишней волатильности. Кому это надо? По сути, НБУ сегодня запустил тапком в Рыжика.
Что интересно, НБУ до сих пор не опубликовал результаты интервенций за неделю. Похоже, он готов и завтра усмирять Рыжика на неработающем, по сути, межбанке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:20

  Moneta написав:
  vitaliian написав:

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.

З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..
Економічна правда


Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...


я не могу понять: как одновременно [якобы] растут депозиты и агрегат М1 (т.е. деньги вне банков).
шмыгали совсем забрехались. хотят сказать что под 8% народ охотнее несет, чем под 18%?


Ну так кризис - не банковский, потому и несут.
За осень занесли ("Сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду") лярд зелени (13+8+7), причины ИМХО вчера писал:
- безальтернативность для посполитого такого вида пассивного дохода. ну почти. овгз и бетоноукладывание - значительно менее массовые виды спорта. И всё.
- кризис 2020 - некуда больше вложить и всё страшно
- кризис 2021 - антиковид-кризис нахомячивание
- рисковость/недоступность других инвестиций, сворачивание бизнесов.
А БС выглядит пока ничего. типа устойчиво. про супер-ликвидность все слыхали. про доходность(причем всё это - не благодаря "новым лицам")

Про агрегаты - не правы:
М0 = готівка в обігу (банківські білети та розмінна монета, що перебувають поза банківською системою);
М1 = М0 + переказні кошти у національній валюті (складова грошового агрегату М1 «Переказні кошти в національній валюті» включає кошти в національні валюті, які за першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові);
М2 = М1 + переказні кошти в іноземній валюті та інші кошти (складова грошового агрегату М2 «Переказні кошти в іноземній валюті» включає кошти в іноземній валюті, що за першою вимогою можуть бути обмінені на готівкові. До складової грошового агрегату М2 «Інші кошти» віднесено непереказні кошти до запитання, строкові кошти та кошти за іменними ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банками)

М0: нал вне банков, М1: М0+несрочные вклады в грн, М2:+срочные в грн. и валюта. М0 и депо могут отлично расти отдельно и в сумме, складываясь в М2, в итоге.
выше речь шла о "вкладах" физиков в банках Фонда, т.е. срочных и до востребования: не срочные грн. - в М1, срочные - в М2, если ничего не путаю.
Остатки на КС - в М1, потому он и растет еще резвее, чем М0 (нал)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:20

На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.

  flyman написав:десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
Амвросий
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