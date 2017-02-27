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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7078707970807081
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.

Тому що ринкова ціна 10 тисяч, на сьогоднішній день. Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так само і з електроенергію - Білорусь підвищила тариф для населення до 2,5 грн/кВт-год. Хоч запустили свою АЕС. Бо Лукашенко антинародний олігарх. :)

Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:27

Амвросий Можно ещё цены на ёлки посмотреть. В том году покупал ель до потолка за 350 гривен, а сейчас такая в Харькове 1200 стоит, в нескольких местах спрашивал- вот Вам и 300%+ : )
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:30

  Forum написав:Амвросий Можно ещё цены на ёлки посмотреть. В том году покупал ель до потолка за 350 гривен, а сейчас такая в Харькове 1200 стоит, в нескольких местах спрашивал- вот Вам и 300%+ : )

Берите искусственную берегите лес)
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:40

  vitaliian написав:
  Forum написав:Амвросий Можно ещё цены на ёлки посмотреть. В том году покупал ель до потолка за 350 гривен, а сейчас такая в Харькове 1200 стоит, в нескольких местах спрашивал- вот Вам и 300%+ : )

Берите искусственную берегите лес)


так штучна коштує в 3-5 разів дорожче живої!
і немає найголовнішого - животворящого запаху
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:48

  lapay написав:
  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.

Риторика украинского чиновника на откатах попирающего основной документ страны.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:59

  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...


Конституція України
Стаття 13.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_uk ... tja-13.htm
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00

  matroSkin написав:Сибарит
высокоточными надо было работать (тапками). и не пьянствовать на посту.
похоже, промазали и Рыжик улетел из зоны сопровождения (на наличку)
что стрраноо (мне), на Меняйле заявки как поднялись после 14-14-30
(когда якобы кто-то ставил офер на МБ по 28.50) - так до вечера на 15-20 коп. вздернутыми остались (к утру, когда в основном, было .20-25, и евро тоже) - на опте так не бывает, даже в такой день. Не звонил, но периодически поглядывал
Кто-то под такие курсы баулы понес? Врядли. То, что окнам дали повод на ровном месте нарисовать 28.5 - факт. Он не стОит столько сегодня кмк.

Можливо на днях вони трохи "остинуть" а от -осадок ,залишиться десь на позначці 28.3
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 01:51

  greenozon написав:
  vitaliian написав:
  Forum написав:Амвросий Можно ещё цены на ёлки посмотреть. В том году покупал ель до потолка за 350 гривен, а сейчас такая в Харькове 1200 стоит, в нескольких местах спрашивал- вот Вам и 300%+ : )

Берите искусственную берегите лес)


так штучна коштує в 3-5 разів дорожче живої!
і немає найголовнішого - животворящого запаху


бутылочка эфирного масла кедра за гривен 30 сотворит чудо )
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 02:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Arien написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:Берите искусственную берегите лес)


так штучна коштує в 3-5 разів дорожче живої!
і немає найголовнішого - животворящого запаху


бутылочка эфирного масла кедра за гривен 30 сотворит чудо )


Беру в горшках. Потом можно высадить. Итого не -1 дерево, а +1
Faceless
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