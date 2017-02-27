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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7079708070817082
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200?
кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:15

И не лень вам с теми елками возиться. Уже много лет ставлю искусственную, ближе к февралю убираю, иногда в начале марта. :D
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:26

  lapay написав:
  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.

Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.
alex10
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  #<1 ... 7079708070817082
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