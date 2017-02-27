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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52
по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200?
кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
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DmitryK
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:26
lapay написав: alex10 написав:
Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.
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alex10
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:47
Амвросий написав:
На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.
flyman написав:
десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).
по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Чет 31 гру, 2020 09:53
vitaliian написав: Амвросий написав:
На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.
по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
Один из бизнесов 90-х: взять кредит в госконторе на полгодика- купить валюту-продать ее через полгода-отдать всё как положено с %% и остаться с наваром
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alex10
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Додано: Чет 31 гру, 2020 09:57
lapay написав: Alex2007 написав:
Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.
Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.
Так в году всего 12 месяцев. Цена 5 тыс. не вечная.
По истечении года подорожает. К тому же нафтогаз
Уже анонсировал прекращение такой «халявы» с фиксированием цены на год.
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inspired1111
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