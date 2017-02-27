по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200? кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...
Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.
Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.
Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.
flyman написав:десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).
по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.
по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
Один из бизнесов 90-х: взять кредит в госконторе на полгодика- купить валюту-продать ее через полгода-отдать всё как положено с %% и остаться с наваром
Тем временем: нерезиденты поучаствовали в аукционе ОВГЗ...
...Поучаствовали, но без прежнего энтузиазма. Статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:
- за последний день ( 31 дек к 30 дек ): +0.70 млрд ( 84,710 - 84,041 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 31 дек к 24 дек ): +0.93 млрд ( 84,710 - 83,782 млрд грн ) - за последний месяц ( 31 дек к 30 ноя ): +9.77 млрд ( 84,710 - 74,940 млрд грн ) - за последний год ( 31 дек к 31 дек ): -31.36 млрд ( 84,710 - 116,072 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 31 дек к 24 дек ) по всем категориям (гривневая часть):
НБУ: 0 Банки: +8.50 млрд Юр. лица: +5.61 млрд Тер. общины: 0 Физ. лица: +0.19 млрд Нерезиденты: +0.93 млрд Всего: +15.22 млрд
С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 15.22 млрд по номинальной стоимости, баланс полностью сходится.
Изменение со среды на четверг отражает непосредственное участие нерезидентов во вторничном аукционе (по результатам последнего куплено на 669 млн), в последующие дни идет выкуп на вторичном рынке (в т.ч. у банков-агентов).
Суммарно, по последним трем аукционам в их гривневой части имеем:
Вывод о том, насколько нерезиденты сохраняют интерес к процессу, каждый сделает сам: вдаваться в спекуляции на тему влияния Рождества на желание зарабатывать я не хочу. Хочется надеяться, что это - поледняя новость на этот год.
С его неумолимым наступлением хочу поздравить всех, кто рассчитывает на рост: курса ли, процентных ставок, котировок.
Бык с легкостью может примирить ростишек с гривнедепозитчиками, выдав каждому свое: первым - курс за тридцать, вторым - ставки за двадцать. Ну, если не сам, то с правительственной помощью, вместе им все это по плечу