RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7079708070817082
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 07:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по елкам, так в эпике довольно большая 250грн, какие 1200?
кстати, правильно брать не искусственную, а живую с чипом. которая была высажена чтоб быть срубленой - пока она лет 5 растет, вырабатывает кислород (это лучше чем бы она вообще не была посажена)
DmitryK
 
Повідомлень: 562
З нами з: 24.05.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:15

И не лень вам с теми елками возиться. Уже много лет ставлю искусственную, ближе к февралю убираю, иногда в начале марта. :D
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 15.02.20
Подякував: 180 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:26

  lapay написав:
  alex10 написав:Згідно ст. 13 Конституції Ваша ринкова ціна пабарабану - важлива собівартість видобутку та доставки, а також нормований розмір %% залишених на розвиток видобувної компанії. Але Конституцію не бажають ні виконувати, ні міняти ...

Там немає ні слова про якісь відсотки, собівартість, доставку чи іншу біліберду.

Там є слова - надра належать народу , не державі з можливістю розподіляти прибуток за своїм баченням, а НАРОДУ ! Як технично робиться вся ця біліберда - запитайте у норвежців.
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9939
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 2002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:47

З прийдешнім Новим 2021 роком!!!)))

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9383
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:47

  Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.

  flyman написав:десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год

НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5418
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:53

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год

НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.

Один из бизнесов 90-х: взять кредит в госконторе на полгодика- купить валюту-продать ее через полгода-отдать всё как положено с %% и остаться с наваром
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9939
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 2002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:57

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Почему я должен платить за газ в прямом смысле втридорога, если его себестоимость около 3 тыщ грн.


Треба було підписувати річний контракт по 5 тис.


Так в году всего 12 месяцев. Цена 5 тыс. не вечная.
По истечении года подорожает. К тому же нафтогаз
Уже анонсировал прекращение такой «халявы» с фиксированием цены на год.
inspired1111
 
Повідомлень: 22
З нами з: 19.08.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52

Физики пошли в ОВГЗ, нерезы вчера тоже немножко купили.

По валютным ОВГЗ интересно, опять НАК подставил дружеское плече Минфину и купил валютных ОВГЗ на 8 млрд грн


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38019
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3654 раз.
Подякували: 11406 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09

Тем временем: нерезиденты поучаствовали в аукционе ОВГЗ...

...Поучаствовали, но без прежнего энтузиазма. Статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:

- за последний день ( 31 дек к 30 дек ): +0.70 млрд ( 84,710 - 84,041 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 31 дек к 24 дек ): +0.93 млрд ( 84,710 - 83,782 млрд грн )
- за последний месяц ( 31 дек к 30 ноя ): +9.77 млрд ( 84,710 - 74,940 млрд грн )
- за последний год ( 31 дек к 31 дек ): -31.36 млрд ( 84,710 - 116,072 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 31 дек к 24 дек ) по всем категориям (гривневая часть):

НБУ: 0
Банки: +8.50 млрд
Юр. лица: +5.61 млрд
Тер. общины: 0
Физ. лица: +0.19 млрд
Нерезиденты: +0.93 млрд
Всего: +15.22 млрд

С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 15.22 млрд по номинальной стоимости, баланс полностью сходится.

Изменение со среды на четверг отражает непосредственное участие нерезидентов во вторничном аукционе (по результатам последнего куплено на 669 млн), в последующие дни идет выкуп на вторичном рынке (в т.ч. у банков-агентов).

Суммарно, по последним трем аукционам в их гривневой части имеем:

Зображення

Вывод о том, насколько нерезиденты сохраняют интерес к процессу, каждый сделает сам: вдаваться в спекуляции на тему влияния Рождества на желание зарабатывать я не хочу.

Хочется надеяться, что это - поледняя новость на этот год.

-----------------------------------------------------------

А следующий год - год Быка.

С его неумолимым наступлением хочу поздравить всех, кто рассчитывает на рост: курса ли, процентных ставок, котировок.

Бык с легкостью может примирить ростишек с гривнедепозитчиками, выдав каждому свое: первым - курс за тридцать, вторым - ставки за двадцать. Ну, если не сам, то с правительственной помощью, вместе им все это по плечу :D

Всем - веселого Нового Года!

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так вгорі я кинув кліп Слєпакова, де він ЧІТКО розжовує, які були минулі роки і який буде наступний!

Послухайте - спочатку може трохи, наче, скучновато, але потім йде вибух!!! Бомба!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9383
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7079708070817082
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, maksimus silvestris, orest і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2132, 2133, 2134
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21337 2782919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 11:31
hxbbgaf
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7347 1709753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 01:25
maksimus silvestris
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 146626
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.