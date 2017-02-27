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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7077707870797080
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:20

На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.

  flyman написав:десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:05

Сибарит
высокоточными надо было работать (тапками). и не пьянствовать на посту.
похоже, промазали и Рыжик улетел из зоны сопровождения (на наличку)
что странно (мне), на Меняйле заявки как поднялись после 14-14-30
(когда якобы кто-то ставил офер на МБ по 28.50) - так до вечера на 15-20 коп. вздернутыми остались (к утру, когда в основном, было .20-25, и евро тоже) - на опте так не бывает, даже в такой день. Не звонил, но периодически поглядывал
Кто-то под такие курсы баулы понес? Врядли. То, что окнам дали повод на ровном месте нарисовать 28.5 - факт. Он не стОит столько сегодня кмк.
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 30 гру, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00

  matroSkin написав:Сибарит
высокоточными надо было работать (тапками). и не пьянствовать на посту.
похоже, промазали и Рыжик улетел из зоны сопровождения (на наличку)
что стрраноо (мне), на Меняйле заявки как поднялись после 14-14-30
(когда якобы кто-то ставил офер на МБ по 28.50) - так до вечера на 15-20 коп. вздернутыми остались (к утру, когда в основном, было .20-25, и евро тоже) - на опте так не бывает, даже в такой день. Не звонил, но периодически поглядывал
Кто-то под такие курсы баулы понес? Врядли. То, что окнам дали повод на ровном месте нарисовать 28.5 - факт. Он не стОит столько сегодня кмк.

Можливо на днях вони трохи "остинуть" а от -осадок ,залишиться десь на позначці 28.3
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:47

  Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.

  flyman написав:десь проскакувало, що тільки 5% пішло в реальний обіг, а решта десь крутиться у віртуальній зекономіці (в овегезешках, овернайтах, і т.д.).


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год

НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:53

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:На вечер 30 декабря к 17 часам некоторые обменки вывешивали курс 28.35, но гривны в наличии по 28.35 не было. По 28.30 гривны было много. На продажу везде 28.5.


по ценам на продукты так не скажешь, по сравнению с прошлым декабрём по продуктам инфляция 50-100% за последний год

НУ 50 не 50 а 25%-30% плюсом к прошлому году почти на все. Похоже официальная статистика такая же лапша как и коммунистическая теория в ссср, очень удобно для раздачи дешевого рефинансирования которое потом оседает в нужных карманах (рост депозитов - как следствие). Главное что всё честно и по закону.

Один из бизнесов 90-х: взять кредит в госконторе на полгодика- купить валюту-продать ее через полгода-отдать всё как положено с %% и остаться с наваром
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:52

Физики пошли в ОВГЗ, нерезы вчера тоже немножко купили.

По валютным ОВГЗ интересно, опять НАК подставил дружеское плече Минфину и купил валютных ОВГЗ на 8 млрд грн


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09

Тем временем: нерезиденты поучаствовали в аукционе ОВГЗ...

...Поучаствовали, но без прежнего энтузиазма. Статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:

- за последний день ( 31 дек к 30 дек ): +0.70 млрд ( 84,710 - 84,041 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 31 дек к 24 дек ): +0.93 млрд ( 84,710 - 83,782 млрд грн )
- за последний месяц ( 31 дек к 30 ноя ): +9.77 млрд ( 84,710 - 74,940 млрд грн )
- за последний год ( 31 дек к 31 дек ): -31.36 млрд ( 84,710 - 116,072 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 31 дек к 24 дек ) по всем категориям (гривневая часть):

НБУ: 0
Банки: +8.50 млрд
Юр. лица: +5.61 млрд
Тер. общины: 0
Физ. лица: +0.19 млрд
Нерезиденты: +0.93 млрд
Всего: +15.22 млрд

С учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 15.22 млрд по номинальной стоимости, баланс полностью сходится.

Изменение со среды на четверг отражает непосредственное участие нерезидентов во вторничном аукционе (по результатам последнего куплено на 669 млн), в последующие дни идет выкуп на вторичном рынке (в т.ч. у банков-агентов).

Суммарно, по последним трем аукционам в их гривневой части имеем:

Зображення

Вывод о том, насколько нерезиденты сохраняют интерес к процессу, каждый сделает сам: вдаваться в спекуляции на тему влияния Рождества на желание зарабатывать я не хочу.

Хочется надеяться, что это - поледняя новость на этот год.

-----------------------------------------------------------

А следующий год - год Быка.

С его неумолимым наступлением хочу поздравить всех, кто рассчитывает на рост: курса ли, процентных ставок, котировок.

Бык с легкостью может примирить ростишек с гривнедепозитчиками, выдав каждому свое: первым - курс за тридцать, вторым - ставки за двадцать. Ну, если не сам, то с правительственной помощью, вместе им все это по плечу :D

Всем - веселого Нового Года!

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемый форум , всех кто писал ДОБРЫЕ и УМНЫЕ СЛОВА , Благодарил , Отвечал .... РЕАГИРОВАЛ , ВСЕХ С Новым Годом !
Всем Здоровья !
Удачи !
ПУСТЬ Исполнятся все ВАШИ желания !
С Уважением Семинарист Холява .
холява
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  #<1 ... 7077707870797080
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