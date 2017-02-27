Додано: Чет 31 гру, 2020 11:09

Тем временем: нерезиденты поучаствовали в аукционе ОВГЗ...

А следующий год - год Быка.

Всем - веселого Нового Года!



Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills .

По аукциону ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.Полная картина по ОВГЗ здесь:По аукциону ОВГЗ здесь:

...Поучаствовали, но без прежнего энтузиазма. Статистика изменения баланса гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов выглядит так:- за последний день ( 31 дек к 30 дек ):( 84,710 - 84,041 млрд грн )- за посленюю неделю ( 31 дек к 24 дек ):( 84,710 - 83,782 млрд грн )- за последний месяц ( 31 дек к 30 ноя ):( 84,710 - 74,940 млрд грн )- за последний год ( 31 дек к 31 дек ):( 84,710 - 116,072 млрд грн )А вот какие изменения за неделю ( 31 дек к 24 дек ) по всем категориям (гривневая часть):: 0: +8.50 млрд: +5.61 млрд: 0: +0.19 млрд: +0.93 млрд: +15.22 млрдС учетом размещения гривневых бумаг по результатам вторничного аукциона на 15.22 млрд по номинальной стоимости, баланс полностью сходится.Изменение со среды на четверг отражает непосредственное участие нерезидентов во вторничном аукционе (по результатам последнего куплено на 669 млн), в последующие дни идет выкуп на вторичном рынке (в т.ч. у банков-агентов).Суммарно, по последним трем аукционам в их гривневой части имеем:Вывод о том, насколько нерезиденты сохраняют интерес к процессу, каждый сделает сам: вдаваться в спекуляции на тему влияния Рождества на желание зарабатывать я не хочу.Хочется надеяться, что это - поледняя новость на этот год.-----------------------------------------------------------С его неумолимым наступлением хочу поздравить всех, кто рассчитывает на рост: курса ли, процентных ставок, котировок.Бык с легкостью может примирить ростишек с гривнедепозитчиками, выдав каждому свое: первым - курс за тридцать, вторым - ставки за двадцать. Ну, если не сам, то с правительственной помощью, вместе им все это по плечу----------------------------------------