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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:08
Zebra написав:
Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.
Что-то Вы рано начали праздновать
Или это прогноз ?
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freeze
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