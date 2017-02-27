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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7078707970807081
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:08

  Zebra написав:Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.


Что-то Вы рано начали праздновать :D
Или это прогноз ?
freeze
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