Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:08
Zebra написав:
Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.
Что-то Вы рано начали праздновать
Или это прогноз ?
freeze
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:53
Zebra написав:
Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.
А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:06
Національний банк затвердив
оновлену Стратегію валютних інтервенцій
(далі – Стратегія). Документ є безстроковим і визначає політику присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... terventsiy
greenozon
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:15
vitaliian написав:
А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)
Таким курсом обмена банк себе новогодний подарок за счет клиентов делает
Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.
Амвросий
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:32
то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:04
Амвросий написав: vitaliian написав:
А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)
Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.
Николаев, ПОВ 28,30-28,50
fler
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