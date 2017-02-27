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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7078707970807081
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:08

  Zebra написав:Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.


Что-то Вы рано начали праздновать :D
Или это прогноз ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:53

  Zebra написав:Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.

А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:06

Національний банк затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій (далі – Стратегія). Документ є безстроковим і визначає політику присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... terventsiy
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:15

  vitaliian написав:А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)


Таким курсом обмена банк себе новогодний подарок за счет клиентов делает :mrgreen:

Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:04

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)


Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.


Николаев, ПОВ 28,30-28,50
fler
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