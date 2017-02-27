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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7078707970807081
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:08

  Zebra написав:Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.


Что-то Вы рано начали праздновать :D
Или это прогноз ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:53

  Zebra написав:Надо же, 31 января,а курс на наличке пошел вверх.

А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:06

Національний банк затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій (далі – Стратегія). Документ є безстроковим і визначає політику присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування та збереження гнучкого курсоутворення.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... terventsiy
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:15

  vitaliian написав:А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)


Таким курсом обмена банк себе новогодний подарок за счет клиентов делает :mrgreen:

Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:04

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)


Но он не одинок в этом деле, курсы в банках практически всегда менее выгодные, чем в обменках.


Николаев, ПОВ 28,30-28,50
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:56

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28.15 - 28.45
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35

  flyman написав:то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік?

Сибаріт вчора написав і потім підтвердив:
курс НБУ на 31.12 та 4.01 - однаковий, по вчорашнім торгам сформований:

Ср 30 дек, 2020 16:42
Официальный курс. Итоги.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......30.12.2020.....31.12.2020........04.01.2021
дата розрахунку......29.12.2020.....30.12.2020........30.12.2020

Євро........................34,6375...........34,7396.............34,7396
...+0.29%
Долар США.............28,2605...........28,2746.............28,2746
...+0.05%
После полудня доллар прибавил почти 3 копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.
В мире доллар упал.
Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия.
После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35.
Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается.
В мире доллар продолжил снижение.

Этот день в истории:
2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%)
2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)

2018 - 28.0672 (0) +21 (+0.75%)
2017 - 26.6924 (-50) +158 (+5.92%)

Девальвация за 4 года выглядит весьма умеренной, несмотря на впечатляющий прирост этого года относительно аномально низких значений.
Последний раз редактировалось Сибарит Ср 30 дек, 2020 17:29, всего редактировалось 1 раз.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:38

  vitaliian написав:А конкорд наоборот поставил покупку по 28 новогоднее западло для любимых клиентов)

А кому вообще нужна эта валюта на Новый год? Не, западло было, когда в прошлый загон Альфа покупала евро по 34.40-45, а Конкорд держал трое суток 34.20. Больше никогда не куплю евро в Конкорде, только доллар, и то, на небольшую часть. В этот раз, вчера и позавчера, 80% валюты купил в Альфе (28.25 и 28.28), 20% в Конкорде по 28.30. И то, только потому, что Альфа уже стала продавать по 28.39.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:49

Striker конкорд уже не тот...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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