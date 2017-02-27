Додано: Чет 31 гру, 2020 17:35

flyman написав: то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік? то по якому курсу оф. курсу до USD та EUR закриваєм 2020 рік?

Сибаріт вчора написав і потім підтвердив:курс НБУ на 31.12 та 4.01 - однаковий, по вчорашнім торгам сформований:Ср 30 дек, 2020 16:42Официальный курс. Итоги.Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з......30.12.2020.....31.12.2020........04.01.2021дата розрахунку......29.12.2020.....30.12.2020........30.12.2020Євро........................34,6375..............+0.29%Долар США.............28,2605...........2...+0.05%После полудня доллар прибавил почти 3 копейки.Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. С места в карьер выросли на 5 копейки, сразу же развернулись и снизились на 3.5 копейки. После небольшой паузы снова развернулись и к 12 успели вырасти на 3 копейки. Рынок очень тонкий, на месте не сидится.В мире доллар упал.Справочный курс встретили котировками 28.2450 - 28.2700, что на 3.5 копейки выше открытия.После полудня рынок стал настолько тонкий и сумбурный, что информация о котировках стала поступать с большими расхождениями. После обеда участниками рынка был замечен НБУ с продажей по 28.35.Этот уровень мы и примем за уровень окончания сессии. Точнее не получается.В мире доллар продолжил снижение.Этот день в истории:2020 - 23.6862 (0) +459 (+19.38%)2019 - 27.6883 (0) +59 (+2.13%)2018 - 28.0672 (0) +21 (+0.75%)2017 - 26.6924 (-50) +158 (+5.92%)Девальвация за 4 года выглядит весьма умеренной, несмотря на впечатляющий прирост этого года относительно аномально низких значений.Последний раз редактировалось Сибарит Ср 30 дек, 2020 17:29, всего редактировалось 1 раз.