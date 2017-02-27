Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня. З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда.. Економічна правда
Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...
Наверное, пересичным некуда деньги девать, всё нужное уже купили, а денежный поток не иссякает
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.