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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7079708070817082
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:29

  vitaliian написав:
Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.
З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..
Економічна правда
Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...

Наверное, пересичным некуда деньги девать, всё нужное уже купили, а денежный поток не иссякает :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:30

З Новим Роком!


Вітаюсь совсіма.



ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:02

  zzzzzz написав:Физики пошли в ОВГЗ, нерезы вчера тоже немножко купили.

По валютным ОВГЗ интересно, опять НАК подставил дружеское плече Минфину и купил валютных ОВГЗ на 8 млрд грн


За год по факту, ОВГЗ с 720 млрд стало 860 млрд. Прирост +19,44% или ~$5 млрд
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:50

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
Загальна сума вкладів фізосіб впродовж листопада зросла на 7,33 мільярда гривень та становить 582 мільярди на 1 грудня.
З них вкладів у національній валюті - 335,6 мільярда, ще 246,8 мільярда гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 4,9 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда..
Економічна правда
Вот такой странный кризис, депозиты ломятся от веса денег, а вкладчиков все больше и больше. Уже и % снизились всё равно несут, надо наверное сделать посещение банка платным...

Наверное, пересичным некуда деньги девать, всё нужное уже купили, а денежный поток не иссякает :wink:

поповнення депозитів, відкритих раніше під 17% в гривні і 4% в валюті. і поповнення безстрокових.
Вело
 
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