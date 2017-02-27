|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42
Сибарит написав: ruvex написав:
Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении Европейские украинцы. Не забудьте выключить ненужные электроприборы.
Пофиг!
Празднуем!
Вся иллюминация на полную!С новым годом!
Желаю всем получать удовольствие от жизни, несмотря на мелкие недоразумения!
95% района уже ушла в темную.
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.(с).
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10377
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 2307 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|21349
|2785446
|
|
|643
|147259
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|
|7348
|1710321
|
Чет 31 гру, 2020 12:56
ЛОБ