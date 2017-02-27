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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7080708170827083
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42

  Сибарит написав:
  ruvex написав:Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении Европейские украинцы. Не забудьте выключить ненужные электроприборы. :mrgreen:

Пофиг!
Празднуем!
Вся иллюминация на полную!

Гуляй рванина, гори проводка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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