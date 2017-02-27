Гуляй рванина, гори проводка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42
Гуляй рванина, гори проводка
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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