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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7080708170827083
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42

  Сибарит написав:
  ruvex написав:Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении Европейские украинцы. Не забудьте выключить ненужные электроприборы. :mrgreen:

Пофиг!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:02

З Новим роком!!!))))))))))

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Долярчик
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Оптимістичний аспект 2021 року

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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:51

А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:14

  hxbbgaf написав:А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.

И USD/UAH прыгнул на 28.47, предыдущее значение было 28.3250.
Бежать закупаться на все? :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ви тут богачі зібралися? І вас зовсім тарифне свавілля не турбує?
Вже 1 куб. метр газу по 10 грн Харківзбут виставляє за січень.
Тариф на доставку газу виріс майже на 70% !!!
А ви тут про євро - долари розповідаєте і поздоровляєте з новим роком?
І не бачите головної біди простого трудового українського народу, на шиї якого затягується петля у виді росту тарифів!!!!
Кажуть переходь до іншого постачальника. А ви мені покажіть такого сміливця.
Що, облгази, склавши руки, буде спокійно дивитися, як від них шалене бабло уходить? Вони вже подали позови до судів про "незаконість" Постанови Кабміну, який дозволяє по спрощеній процедурі змінити постачальника.
Які ж ви безтурботні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:35

  Striker написав:
  hxbbgaf написав:А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.

И USD/UAH прыгнул на 28.47, предыдущее значение было 28.3250.
Бежать закупаться на все? :mrgreen:


кому они эти бумажки нужны, если газ бешенно подорожал?????!!!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:02

  ruvex написав:
  Сибарит написав:
  ruvex написав:Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении Европейские украинцы. Не забудьте выключить ненужные электроприборы. :mrgreen:

Пофиг!
Празднуем!
Вся иллюминация на полную!

Гуляй рванина, гори проводка :mrgreen:

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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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