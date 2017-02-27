Гуляй рванина, гори проводка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42
Гуляй рванина, гори проводка
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:02
З Новим роком!!!))))))))))
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:09
Оптимістичний аспект 2021 року
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:51
А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:14
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви тут богачі зібралися? І вас зовсім тарифне свавілля не турбує?
Вже 1 куб. метр газу по 10 грн Харківзбут виставляє за січень.
Тариф на доставку газу виріс майже на 70% !!!
А ви тут про євро - долари розповідаєте і поздоровляєте з новим роком?
І не бачите головної біди простого трудового українського народу, на шиї якого затягується петля у виді росту тарифів!!!!
Кажуть переходь до іншого постачальника. А ви мені покажіть такого сміливця.
Що, облгази, склавши руки, буде спокійно дивитися, як від них шалене бабло уходить? Вони вже подали позови до судів про "незаконість" Постанови Кабміну, який дозволяє по спрощеній процедурі змінити постачальника.
Які ж ви безтурботні.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 січ, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:35
кому они эти бумажки нужны, если газ бешенно подорожал?????!!!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:02
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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