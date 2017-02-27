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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7081708270837084>
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42

  Сибарит написав:
  ruvex написав:Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении Европейские украинцы. Не забудьте выключить ненужные электроприборы. :mrgreen:

Пофиг!
Празднуем!
Вся иллюминация на полную!

Гуляй рванина, гори проводка :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:02

З Новим роком!!!))))))))))

ДумайТЕ!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:09

Оптимістичний аспект 2021 року

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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:30

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fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:51

А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:14

  hxbbgaf написав:А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.

И USD/UAH прыгнул на 28.47, предыдущее значение было 28.3250.
Бежать закупаться на все? :mrgreen:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:25

  Striker написав:И USD/UAH прыгнул на 28.47, предыдущее значение было 28.3250.
Бежать закупаться на все? :mrgreen:

Щось діється..Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:18

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Нє, не продаю... Чекаю по 50 тищ, а потім подумаю!

Назрел вопрос: графики биткоина тоже с 2-недельным оставанием мониторите? Или сразу с годовым, чтоб наверняка поймать пик?

Синок, воно тобі треба?! Сиди на своїй заправці і радій, що мінімалку підняли! І особисто для тебе - біткоін вже 29145! Що треба моніториться зразу і з розумінням, ну а писанину таких як ти читаю як белетристику... Щоб розуміти з ким в цій країні вимушений проживати і чого від них чекати!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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