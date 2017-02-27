Гуляй рванина, гори проводка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:42
Гуляй рванина, гори проводка
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:02
З Новим роком!!!))))))))))
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:09
Оптимістичний аспект 2021 року
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:51
А что за фигня с евро на инвестинге? Оно сейчас что торгуется? Закрылось вроде 1.22 с чем-то, а там уже то 1.206, то 1.213. Или кто-то недоперепил.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:14
Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:25
Щось діється..
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:18
Синок, воно тобі треба?! Сиди на своїй заправці і радій, що мінімалку підняли! І особисто для тебе - біткоін вже 29145! Що треба моніториться зразу і з розумінням, ну а писанину таких як ти читаю як белетристику... Щоб розуміти з ким в цій країні вимушений проживати і чого від них чекати!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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