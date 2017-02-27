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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:24
flyman написав: Qwerty"[quote="5094787:flyman написав:
Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
многие и в 1й рывок не верили а я успел запрыгнуть в евро по 1,14.
Оце по розумному! Коли зливатися будете?[/quote]
Так писав позавчора, злив па34.14 на олів'є та шампусік.
Брав па1,1 кроскурсу[/quote]
Та я не вас запитував... ви тут до чого!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:28
Yuri_61 написав: andrein написав: Investor_K написав:
Какую валюту покупать - бакс или евро?
Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.
кто не пустит?
всё повторится
до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе
потом в низ до 1,08
всё повторяется
как и биткоином
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:31
Qwerty написав:
Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!
если через инет банкинг, то и папірця нету - одна запись в уме на сайте, а якийсь папірець ещё нужно заказывать
А с какого числа межбанк начнет работать?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:36
Сибарит написав: Qwerty написав:
А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!
А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться
В мене один тут акаунт... Ви вважаєте, що мені потрібно ще був би один для читання?! І з ким ви мене сплутали? А процитував, тому що вказав на великий текст! Так наглядніше!
З Новим роком вас! Побільше грошей і побільше часу на їх і заробляння і витрати!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:38
А як ви вгадали?! Ну в мене ж немає стільки вільного часу як у декого! Сьогодні хочу наздогнати і поважаючи колег перечитати все!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:20
Мизантрóп написав:
Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.
датских норок жалко
https://fi202x.blogspot.com/
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