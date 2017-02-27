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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7081708270837084
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:24

  flyman написав:
  Qwerty"[quote="5094787:flyman написав:Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
многие и в 1й рывок не верили а я успел запрыгнуть в евро по 1,14.

Оце по розумному! Коли зливатися будете?[/quote]
Так писав позавчора, злив па34.14 на олів'є та шампусік.
Брав па1,1 кроскурсу[/quote]
Та я не вас запитував... ви тут до чого!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:28

  Yuri_61 написав:
  andrein написав:
  Investor_K написав:Какую валюту покупать - бакс или евро?

Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.


кто не пустит?
всё повторится
до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе
потом в низ до 1,08
всё повторяется
как и биткоином
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан

Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:31

  Qwerty написав:Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!


если через инет банкинг, то и папірця нету - одна запись в уме на сайте, а якийсь папірець ещё нужно заказывать :)

А с какого числа межбанк начнет работать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:36

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)

В мене один тут акаунт... Ви вважаєте, що мені потрібно ще був би один для читання?! І з ким ви мене сплутали? А процитував, тому що вказав на великий текст! Так наглядніше!
З Новим роком вас! Побільше грошей і побільше часу на їх і заробляння і витрати!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:38

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)


ответ будет через 2-3 недели :lol: :lol: :lol:

А як ви вгадали?! Ну в мене ж немає стільки вільного часу як у декого! Сьогодні хочу наздогнати і поважаючи колег перечитати все!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:20

  Мизантрóп написав:Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.

датских норок жалко
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:датских норок жалко

Мухи і норки - брати навік. Мені якось два мільйони людей більше шкода...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мдя новый год начали с того чем занимались весь прошлый - с выяснения личных отношений
напомню
астрономический новый год , то есть крайняя точка обриты Земли ближайшая к солнцу будет пройдена 2 января около 16:40 + - Вот тогда Земля начнет новый оборот вокруг солнца и начнет по чуть чуть отдаляться

:roll:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:53

и шо?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41

  lapay написав:
  flyman написав:датских норок жалко

Мухи і норки - брати навік. Мені якось два мільйони людей більше шкода...



Дуже спірне питання на рахунок більшої цінності людей порівняно з цінністю тварин, в усякому разі деяких, тих же норок.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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