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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:24
flyman написав: Qwerty"[quote="5094787:flyman написав:
Що євро дасть ще один ривок, не вірю.
многие и в 1й рывок не верили а я успел запрыгнуть в евро по 1,14.
Оце по розумному! Коли зливатися будете?[/quote]
Так писав позавчора, злив па34.14 на олів'є та шампусік.
Брав па1,1 кроскурсу[/quote]
Та я не вас запитував... ви тут до чого!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:28
Yuri_61 написав: andrein написав: Investor_K написав:
Какую валюту покупать - бакс или евро?
Евро уже поздно покупать. Выше 1.25 не пустят.
кто не пустит?
всё повторится
до кросскурса 1,6 догонят жадные до наживы спекулянты на форексе
потом в низ до 1,08
всё повторяется
как и биткоином
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:31
Qwerty написав:
Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!
если через инет банкинг, то и папірця нету - одна запись в уме на сайте, а якийсь папірець ещё нужно заказывать
А с какого числа межбанк начнет работать?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:36
Сибарит написав: Qwerty написав:
А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!
А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться
В мене один тут акаунт... Ви вважаєте, що мені потрібно ще був би один для читання?! І з ким ви мене сплутали? А процитував, тому що вказав на великий текст! Так наглядніше!
З Новим роком вас! Побільше грошей і побільше часу на їх і заробляння і витрати!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:38
А як ви вгадали?! Ну в мене ж немає стільки вільного часу як у декого! Сьогодні хочу наздогнати і поважаючи колег перечитати все!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:20
Мизантрóп написав:
Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.
датских норок жалко
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:56
flyman написав:
датских норок жалко
Мухи і норки - брати навік. Мені якось два мільйони людей більше шкода...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:35
мдя новый год начали с того чем занимались весь прошлый - с выяснения личных отношений
напомнюастрономический новый год , то есть крайняя точка обриты Земли ближайшая к солнцу будет пройдена 2 января около 16:40 + - Вот тогда Земля начнет новый оборот вокруг солнца и начнет по чуть чуть отдаляться
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:53
и шо?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:09
Starikan написав: zРадио написав: stas_rst написав:
Какую страну проsралі ... у мене все!
Прожитковий мінімум в Україні передбачає купівлю 1 пари чобіт утеплених раз на 6 років та 1 пари чобіт зимових раз на 6 років. Загалом на взуття на рік - 750 грн (2017-й - індексуйте на інфляцію і отримаєте 850 грн). У мене все!
Вы случайно не работник собеса?
Или делаете вид, что не понимаете, что наш прожиточный минимум - это фикция, не имеющая отношения к реальности? Как, впрочем, и "средний" доход при нашем уровне теневой экономики и зарплат в конвертах.
juristkostya написав:
Мне газ + электричество еще совсем недавно обходились суммарно в 60-80 грн/мес. В самой стандартной девятиэтажке советской постройки.
В октябре переехал, новый дом без газа, и тут расходы повыше. Но вряд ли расходы на электричество будут выше 150-200 грн/мес.
Это на семью из 3 человек.
Вы молодец. У меня на семью из двух человек последняя платежка за газ+электричество около 600 грн (из них за газ 200 - колонка). Все лампы - экономки или светодиоды. Как вы ухитряетесь так экономить - непонятно.
Це не економія... Це просто такий рівень зарплати у кості на заправці... При цьому він дуже освідомлений як треба заробляти гроші! Ну і його писанина це так ні про що... Він може в розпалі дискусії написати, що ще йому доплачують!
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