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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7082708370847085
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:28

Ukraine faces ‘debt tsunami’ in H1 2021

http://www.ukrainianjournal.com/index.p ... e&id=32659
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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