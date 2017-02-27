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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 01:28
Ukraine faces ‘debt tsunami’ in H1 2021
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 02 січ, 2021 05:02
Еще реформу по повышению тарифов на электричество не успели ввести, а уже новые рестарты реформ на подходе... Чтото зачастили реформы.
Свободную гривну тарифами пылесосят, так что рост курса должен сдерживаться, по крайней мере до июля. Посмотрим что после карантина будет.
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