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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7082708370847085
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:28

Ukraine faces ‘debt tsunami’ in H1 2021

http://www.ukrainianjournal.com/index.p ... e&id=32659
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 05:02

  Moneta написав:Ukraine faces a “debt tsunami” next year unless the government restarts reforms and resumes cooperation with the International Monetary Fund, Serhiy Verlanov, a former head of the State Tax Service, said.


Еще реформу по повышению тарифов на электричество не успели ввести, а уже новые рестарты реформ на подходе... Чтото зачастили реформы.

  Moneta написав:Now, add the $3 billion in three- to six-month paper the government plans to issue in December, and you get a true picture of the potential ‘debt tsunami’ that will face Ukraine by June 2021


Свободную гривну тарифами пылесосят, так что рост курса должен сдерживаться, по крайней мере до июля. Посмотрим что после карантина будет.
Амвросий
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