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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7082708370847085>
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:31

  Qwerty написав:Тобто, якщо ви віднесли ваші гроші в банк і вам видали замість них якийсь папірець, то це надійніше ніж цифрова валюта і флешка?!


если через инет банкинг, то и папірця нету - одна запись в уме на сайте, а якийсь папірець ещё нужно заказывать :)

А с какого числа межбанк начнет работать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:36

  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)

В мене один тут акаунт... Ви вважаєте, що мені потрібно ще був би один для читання?! І з ким ви мене сплутали? А процитував, тому що вказав на великий текст! Так наглядніше!
З Новим роком вас! Побільше грошей і побільше часу на їх і заробляння і витрати!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:38

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  Qwerty написав:А ви можете не так багато писати?! Я ж читаю! Мені важко все це осилити! Дякую за розуміння!

А зачем Вы все это цитируете? Да еще так неаккуратно.
Я, узнав знакомый стиль, чуть было не решил, что Вы забыли перелогиниться :)


ответ будет через 2-3 недели :lol: :lol: :lol:

А як ви вгадали?! Ну в мене ж немає стільки вільного часу як у декого! Сьогодні хочу наздогнати і поважаючи колег перечитати все!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:20

  Мизантрóп написав:Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.

датских норок жалко
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мдя новый год начали с того чем занимались весь прошлый - с выяснения личных отношений
напомню
астрономический новый год , то есть крайняя точка обриты Земли ближайшая к солнцу будет пройдена 2 января около 16:40 + - Вот тогда Земля начнет новый оборот вокруг солнца и начнет по чуть чуть отдаляться

:roll:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:53

и шо?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:28

Ukraine faces ‘debt tsunami’ in H1 2021

http://www.ukrainianjournal.com/index.p ... e&id=32659
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 05:02

  Moneta написав:Ukraine faces a “debt tsunami” next year unless the government restarts reforms and resumes cooperation with the International Monetary Fund, Serhiy Verlanov, a former head of the State Tax Service, said.


Еще реформу по повышению тарифов на электричество не успели ввести, а уже новые рестарты реформ на подходе... Чтото зачастили реформы.

  Moneta написав:Now, add the $3 billion in three- to six-month paper the government plans to issue in December, and you get a true picture of the potential ‘debt tsunami’ that will face Ukraine by June 2021


Свободную гривну тарифами пылесосят, так что рост курса должен сдерживаться, по крайней мере до июля. Посмотрим что после карантина будет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 08:56

  Амвросий написав:
  Moneta написав:Ukraine faces a “debt tsunami” next year unless the government restarts reforms and resumes cooperation with the International Monetary Fund, Serhiy Verlanov, a former head of the State Tax Service, said.


Еще реформу по повышению тарифов на электричество не успели ввести, а уже новые рестарты реформ на подходе... Чтото зачастили реформы.

  Moneta написав:Now, add the $3 billion in three- to six-month paper the government plans to issue in December, and you get a true picture of the potential ‘debt tsunami’ that will face Ukraine by June 2021


Свободную гривну тарифами пылесосят, так что рост курса должен сдерживаться, по крайней мере до июля. Посмотрим что после карантина будет.

Яреська прийде, реструктуризацію наведе (при падінні ВВП нам ще доплачувати будуть).
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:11

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.

датских норок жалко

В Италии тысячи птиц погибли из-за сердечных приступов во время новогодних фейерверков, которые заполонили весь Рим. .
питарды и у нас взрывают но птиц с разрывом сердца нет, наши птицы более голодные и поэтому выносливые?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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