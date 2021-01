Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04

Амвросий



А вот это вас не напрягло?



he said the government has failed to heed to the IMF advice on debt restructuring, and instead decided to proceed with a “risky” short-term borrowing plan.



Перевожу: МВФ рекомендует делать реструктиризацию [денег на инсайдерскую пирамиду овгз не будет], они рекомендацию игнорируют и лезут в рисковые операции в швыдкогроши.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.