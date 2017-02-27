Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення: В зв’язку з чим?
Зеленський: В зв’язку з чим я вас і вітаю!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення: В зв’язку з чим?
Зеленський: В зв’язку з чим я вас і вітаю!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:04
Амвросий
А вот это вас не напрягло?
he said the government has failed to heed to the IMF advice on debt restructuring, and instead decided to proceed with a “risky” short-term borrowing plan.
Перевожу: МВФ рекомендует делать реструктиризацию [денег на инсайдерскую пирамиду овгз не будет], они рекомендацию игнорируют и лезут в рисковые операции в швыдкогроши.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:31
Это просто слова. А людьми руководят их шкурные интересы и политические амбиции. От усиления противостояния РФ / цивилизация Украина только выиграет. Дефолт Украины это подарок Путину. Врядли Европа и США готовы дарить такие подарки. Потребуют новые налоги и рост акцизов, рост коммуналки чего-то ещё в залог обеспечения рисков по займам правительства. В таких мелочах наши никогда не отказывают)
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:13
Так думали и в 2014-2015,
А так то да, после реструктиризации, когда проткнут все пузыри, уволят российские закладки, назначат варягов и восстановят антикоррупционные структуры - деньги будут. Как в 2015 А до того только рекомендации, военная/гуманитарная помощь.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:27
Під грушею за весь 2020 рік
Вітаюсь совсіма!
З Новим Роком і першим новорічним постом!
Підібʼємо трошки підсумків.
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3800 0.00(-1,32+1,32) RUB 1
гривня______12,0653(11,3469+0,7184) % чистий прибуток по депозитах з початку року
23,800 28,325 19,0(19,7-0,7) USD 2
30,900 38,350 24,1(22,3+1,8) GBP 3
16,495 21,100 27,9(23,5+4,4) AUD 4
26,550 34,625 30,4(28,3+2,1) EUR 5
24,250 31,950 31,7(29,1+2,6) CHF 6
1157,5 1699,5 46,8(42,8+4,0) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 31.12.2020 кінець дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року гривня програла усім!!! Як не соромно, цілий рік вигравати, а в кінці з російским рублем зрівнятися. І як на мене, це найбільший програш поточної економічної команди, яка привела нас до рівня країни, яка в економічних санкціях, а нам допомагають!
Я не знаю, як там інші інфляції, та ось золота інфляція по року в гривні сягнула аж 46,8%. Як на мене, з часом усілякі інші інфляції підтягуються до інфляції золота.
І ще одна цікавина. За місяць по відношенню до гривні втратила всього одна валюта. І як це не дивно, та це був доляр!
Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик! Кошик без змін. Маємо:
XAU - 25%; CHF - 4%; USD - 22,5%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 34,5%; RUB — 0%.
Зміна за місяць маємо:
(25*4,0+4*2,6+22,5*(-0,7)+10*2,1+0*4,4+4*1,8+34,5*0,7184+0*1,32 )/100 = +1,4763%(−1,0493%)
Здобулили.
На сьогодні, з початку року маємо:
(25*46,8+4*31,7+22,5*19,0+10*30,4+0*27,9+4*24,1+34,5*12,0653+0*0)/100 = 25,4095(+23,9332%)
За останній місяць здобули 1,5%. Отакої! По року кошик між 3 і 4 місцями. Дав прибутку більше ніж фунт, та меньше ніж австралієць. Оскільки це нижче чим доляр, та вище ніж євро, мій капітал виріс в долярах, та впав у євро. І як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро, а тому мені сумно, бо в євро я втратив.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 02 січ, 2021 12:39, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:32
А Абромавичусы, Найемы, Лещенки, Коболевы, Витренки, Омельяны-гиперлупы, польские рокеры-железнодорожники, словацкие автодорожники-коррупционеры, "белые" пенсионеры в набсоветах госбанков и госпредприятий, и прочие Супрунши - это "российские закладки" или "варяги"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:50
Можно утверждать одно, что МВФ это политические деньги. Это не банк, где можно торговаться.
Брать деньги у МВФ и рассказывать о борьбе с внешнем управлением не получится. Хотите жить по российским темникам - ищите где-нибудь еще. Главное платежи вовремя проводите. В принципе так они и живут, правда уже никто не дает, кроме микрозаймов на полгода под 7%. И в первой статье, на которую я дал ссылку как раз о том и говорится. Что вал платежей частным кредиторам накопился на март-июнь. Летом погашение Байденовского миллиарда, а в сентябре - яреськины еврооблигации и ссуды МВФ.
А тупо напечатав 120 ярдов в конце декабря, Шмыгаль может спровоцировать нехилую панику уже на грядущей неделе. Я связываю предпраздничный подскок именно с этим. Кстати те $350 лямов, что Шмыгаль собирался взять до конца года у Dutsche bank, так и не дали. Но пресса об этом умолчала
Востаннє редагувалось Moneta в Суб 02 січ, 2021 12:59, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:53
Moneta паника это если б эти ярды раздали всем поровну или хотябы миллиону населения, скорее всего начнет надуваться инфляционный пузырь на киевском рынке недвижимости. Куда придут отовариваться тысяча-две счастливчиков. Ну не банк же нести!
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:09
Так они с них финансируют бюджет. Примитивную схему я уже тут приводил.
Привлекли короткий рефинанс -> купили ОВГЗ -> Выплата безработному -> безработный покупает в АТБ кофейку -> дистрибьютор сжигает гривневую массу на МБ.
Через 2-3 месяца напечатанные деньги дойдут на МБ начинают давить на курс, а НБУ сжигает резервы, "сглаживая колебания". И тут уже пора возвращать рефинанс. Они печатают новый и цикл повторяется. Денежная масса приростает по 3% в месяц. Думаете это долго продлится?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:27
1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.
2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey
3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?
4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?
5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что?
Biden's Laptop Matters
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