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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:36
Moneta написав:
. Денежная масса приростает по 3% в месяц. Думаете это долго продлится?
если бы вертолетные деньги попадали в экономику то инфляция была бы 3*12=36% годовых. Я надеюсь вы ходите по магазинам? Инфляция конечно есть, но не в таких масштабах, потому что деньги попадают к узкому кругу лиц, которые не увеличивают спрос на булочки из атб, потому что и так едят пармезан и хамон от пуза. Будут надуваться инфляционные пузыри при стабильном курсе от 24 до 29. Вырастет в цене сегмент товаров для богатых, в первую очередь киевская недвижимость в хорошей локации, и вся сфера услуг, что свяжет избыточную ликвидность.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:00
Вкладчик1234 написав:А Абромавичусы, Найемы, Лещенки, Коболевы, Витренки, Омельяны-гиперлупы, польские рокеры-железнодорожники, словацкие автодорожники-коррупционеры, "белые" пенсионеры в набсоветах госбанков и госпредприятий, и прочие Супрунши - это "российские закладки" или "варяги"?
1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.
2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey
3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?
4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?
5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что?
Политика это уже офтоп на ветке, потому и начал с тезиса, что раз берете политический кредит, то выполняйте наши политические требования, не ерничая о внешнем управлении. Но раз уж Вы настаиваете, то таки отвечу подробнее
1. Перечисленные вами персонажи - смотрящие от западных посольств. Плохие или хорошие - телеграфируют они все наверх. Они получают обычную по западным меркам зарплату, просто за украинский счет. И внедряют европейские нарративы, как умеют.
2. Так все и происходило, пока страшно независимые украинские суды, не начали отменять то статью о незаконном обогащении (еще при Пете), то великие конституционалисты европейского Зимбабве вдруг озаботились нарушением конституционных прав чиновников. Запад делает удивленный взгляд, ОП рассказывает, это все суд, он у нас независим, мы не при делах. А особо наглые выскочки-людоеды и вовсе про внешнее управление начинают рассказывать, как из программы Скабеевой. Конечно коллективный Запад считает что его кинули. Потому money не будет.
3. Внешнее управление, Сорос, спасение промышленности [олигархической]. Достаточно послушать олигархические каналы.
4. Что позволено Юпитеру... Украине нужно знать свое место. Нас Габон уже перегнал по ввп на душу населения. За 30 лет социалисты дорулили до нищей руины, в перманентном преддефолтном состоянии. И крякать, тонучи в трясине о внешнем управлении в таком положении - опрометчиво.
5. Повторяю, подписались под политическим кредитом - следуйте договоренностям. Никого в большой семерке не интересует мнение украинских прокуроров или клоунов напяливших малиновые робы, и назвавшихся конституционалистами. Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?
P.S. графоманские потребности удовлетворил, за сим удаляюсь по мирским задачам
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:18
Moneta написав:
Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?
Этот процесс идёт уже почти 10 лет, но мы почему-то только отдаляемся от "золотого миллиарда"
Вы исходите от того, что типа "прилетит коллективный Запад" - и спасёт нас всех.
Он уже давно тут.
И коррупционер Сытник - его часть. Поборол он (или "коллективный Запад") коррупцию?
Яреська тоже часть "коллективного Запада".
Когда случился технический дефолт - "коллективный Запад" прислал её "спасать" кого: Украину или свои деньги?
Да что говорить - Яценюк со стеной не часть "коллективного Запада"? Это не он затарился "битоном" в Майами?
А Ющенко с "лікарней майбутнього" и "Україной 3000"? Это не часть "коллективного Запада"?
Вот и скажите мне теперь, когда "коллективный Запад" придёт к нам, выгонит "российских агентов", пристроит "варягов", возьмёт под внешнее управление и всех нас спасёт?
А может это уже произошло?
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