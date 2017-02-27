Додано: Суб 02 січ, 2021 14:00

Вкладчик1234 написав: А Абромавичусы, Найемы, Лещенки, Коболевы, Витренки, Омельяны-гиперлупы, польские рокеры-железнодорожники, словацкие автодорожники-коррупционеры, "белые" пенсионеры в набсоветах госбанков и госпредприятий, и прочие Супрунши - это "российские закладки" или "варяги"?



1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.

2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey

3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?



4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?



5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что? 1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что?

Политика это уже офтоп на ветке, потому и начал с тезиса, что раз берете политический кредит, то выполняйте наши политические требования, не ерничая о внешнем управлении. Но раз уж Вы настаиваете, то таки отвечу подробнее1. Перечисленные вами персонажи - смотрящие от западных посольств. Плохие или хорошие - телеграфируют они все наверх. Они получают обычную по западным меркам зарплату, просто за украинский счет. И внедряют европейские нарративы, как умеют.2. Так все и происходило, пока страшно независимые украинские суды, не начали отменять то статью о незаконном обогащении (еще при Пете), то великие конституционалисты европейского Зимбабве вдруг озаботились нарушением конституционных прав чиновников. Запад делает удивленный взгляд, ОП рассказывает, это все суд, он у нас независим, мы не при делах. А особо наглые выскочки-людоеды и вовсе про внешнее управление начинают рассказывать, как из программы Скабеевой. Конечно коллективный Запад считает что его кинули. Потому money не будет.3. Внешнее управление, Сорос, спасение промышленности [олигархической]. Достаточно послушать олигархические каналы.4. Что позволено Юпитеру... Украине нужно знать свое место. Нас Габон уже перегнал по ввп на душу населения. За 30 лет социалисты дорулили до нищей руины, в перманентном преддефолтном состоянии. И крякать, тонучи в трясине о внешнем управлении в таком положении - опрометчиво.5. Повторяю, подписались под политическим кредитом - следуйте договоренностям. Никого в большой семерке не интересует мнение украинских прокуроров или клоунов напяливших малиновые робы, и назвавшихся конституционалистами. Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?P.S. графоманские потребности удовлетворил, за сим удаляюсь по мирским задачам