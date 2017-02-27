RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7083708470857086
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:36

  Moneta написав:. Денежная масса приростает по 3% в месяц. Думаете это долго продлится? :mrgreen:
если бы вертолетные деньги попадали в экономику то инфляция была бы 3*12=36% годовых. Я надеюсь вы ходите по магазинам? Инфляция конечно есть, но не в таких масштабах, потому что деньги попадают к узкому кругу лиц, которые не увеличивают спрос на булочки из атб, потому что и так едят пармезан и хамон от пуза. Будут надуваться инфляционные пузыри при стабильном курсе от 24 до 29. Вырастет в цене сегмент товаров для богатых, в первую очередь киевская недвижимость в хорошей локации, и вся сфера услуг, что свяжет избыточную ликвидность.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:00

  Вкладчик1234 написав:А Абромавичусы, Найемы, Лещенки, Коболевы, Витренки, Омельяны-гиперлупы, польские рокеры-железнодорожники, словацкие автодорожники-коррупционеры, "белые" пенсионеры в набсоветах госбанков и госпредприятий, и прочие Супрунши - это "российские закладки" или "варяги"?

1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.
2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey
3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?

4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?

5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что?


Политика это уже офтоп на ветке, потому и начал с тезиса, что раз берете политический кредит, то выполняйте наши политические требования, не ерничая о внешнем управлении. Но раз уж Вы настаиваете, то таки отвечу подробнее :lol:

1. Перечисленные вами персонажи - смотрящие от западных посольств. Плохие или хорошие - телеграфируют они все наверх. Они получают обычную по западным меркам зарплату, просто за украинский счет. И внедряют европейские нарративы, как умеют.

2. Так все и происходило, пока страшно независимые украинские суды, не начали отменять то статью о незаконном обогащении (еще при Пете), то великие конституционалисты европейского Зимбабве вдруг озаботились нарушением конституционных прав чиновников. Запад делает удивленный взгляд, ОП рассказывает, это все суд, он у нас независим, мы не при делах. А особо наглые выскочки-людоеды и вовсе про внешнее управление начинают рассказывать, как из программы Скабеевой. Конечно коллективный Запад считает что его кинули. Потому money не будет.

3. Внешнее управление, Сорос, спасение промышленности [олигархической]. Достаточно послушать олигархические каналы.

4. Что позволено Юпитеру... Украине нужно знать свое место. Нас Габон уже перегнал по ввп на душу населения. За 30 лет социалисты дорулили до нищей руины, в перманентном преддефолтном состоянии. И крякать, тонучи в трясине о внешнем управлении в таком положении - опрометчиво.

5. Повторяю, подписались под политическим кредитом - следуйте договоренностям. Никого в большой семерке не интересует мнение украинских прокуроров или клоунов напяливших малиновые робы, и назвавшихся конституционалистами. Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?

P.S. графоманские потребности удовлетворил, за сим удаляюсь по мирским задачам :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 26.06.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:18

  Moneta написав:Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?

Этот процесс идёт уже почти 10 лет, но мы почему-то только отдаляемся от "золотого миллиарда"

Вы исходите от того, что типа "прилетит коллективный Запад" - и спасёт нас всех.
Он уже давно тут.
И коррупционер Сытник - его часть. Поборол он (или "коллективный Запад") коррупцию?

Яреська тоже часть "коллективного Запада".
Когда случился технический дефолт - "коллективный Запад" прислал её "спасать" кого: Украину или свои деньги?

Да что говорить - Яценюк со стеной не часть "коллективного Запада"? Это не он затарился "битоном" в Майами?

А Ющенко с "лікарней майбутнього" и "Україной 3000"? Это не часть "коллективного Запада"?

Вот и скажите мне теперь, когда "коллективный Запад" придёт к нам, выгонит "российских агентов", пристроит "варягов", возьмёт под внешнее управление и всех нас спасёт?
А может это уже произошло? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13671
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7489 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 7083708470857086
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2138, 2139, 2140
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21392 2791761
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 14:26
J
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1711499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 148154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.