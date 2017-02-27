Додано: Суб 02 січ, 2021 15:19

.........За січень-листопад минулого року чистий прибуток банків скоротився в 1,4 рази до відповідного показнику роком раніше – до 43,365 млрд грн, випливає з даних Нацбанка.Ринок можуть покинути ще два банки з-за зростання кредитних неплатежів, – прогноз держбанку на 2021 годДоходи банків збільшилися за 11 місяців в річному вимірі на 3,3% – до 229, 25 млрд грн. У НБУ уточнили такі показники:результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу збільшився в 1,4 рази – до 22,5 млрд грн;комісійні доходи – на 12,3% – до 62,973 млрд грн;процентні доходи скоротилися на 3,7% – до 135,485 млрд грн.Видатки банківської системи за вказаний звітний період склали 186,13 млрд грн, що на 14,1% більше, ніж за той же період 2019 року. Причини цього в Нацбанку назвали такі:відрахування в резерви збільшилися в 2,9 рази – до 25,08 млрд грн;комісійні витрати банків виросли в 1,5 рази – до 21,57 млрд грн;процентні витрати знизилися на 13,7% – до 58,46 млрд грн..........................Интересная статистика.1.Экономика работает на пониженных оборотах2.Банки увязли по уши в спекуляциях с Минфином3.Выгребают как-то за счет бумаг и нищенских выплат по депо-процентам,никак не соответствующим ни девальвационным процессам,ни уровню инфляции, ни реальным рискам нашего финансового,валютного рынка, ни страновым рискам самого государства4.Минимум две штуки приготовились на выход,это как бы уже в программе.5.Кредитные неплатежи таки да-одни из основных факторов дестабилизации, с аппетитами финансово-промышленных груп не способны справляться не только население,но и бизнес6.Фактор роста цен на все ,что шевелится,и не шевелится, только усугубит эти риски7.Тарифный рост уменьшит и без того невысокую конкуретоспособность укр.товаров с более менее высокой добавленной стоимостью, придется опять выгребать на сырье,т.е. экономике прошлого века.8.МВФ даст,но ровно столько,чтобы не утонули, а вот со следующими вливаниями скорее всего будут траблы, в Аргентине так же было в свое времяУкраина - это Аргентина 20 лет назад, то же нахлебничество,когда экономика сама на себя не зарабатывает.9.Весь мир купается в бабках и ждет рывка инноваций, у нас ни бабок,ни инноваций,если не считать инновациями новые схемы по откачиванию бабок из бюджета.10.Гастеры уже начали паковать чемоданы в ожидании летнего смягчения на границах, пенсионку будет тянуть бюджет с удвоенной силой.11.В это же время идет накачка вертолетными деньгами - минималка, выплаты военным,врачам,чиновникам простым, топ-чиновникам,чуть-чуть даже пенсам.Денег на все это нет,так как продуктивность труда-никакая. Пузырь все надувается в итоге.12.А есть же еще проценты на обслуживание долга,уже каждая седьмая гривна бюджета.А еще есть долги госпредпирятий - много-десятко-миллиардные.И еще ,с учетом новых тарифов коммунальные долги будут не расти,а прыгать.А где-то в засаде притаились проблемы трубы,Приватовские суды ирусский долг,который с процентами уже до 4-х млрд.дол. дотягивает,там суды на завершенке уже.Все понимают, что "заграница нам поможет,крепитесь", Остап так говорил,но возникает вопрос, а захочет ли коллективный Запад финансировать эту черную финансовую дыру ?Спустить пар ,но не решить проблем может только сладкая парочка инфляция плюс девальвация.Пока что вытягивали на временном улучшении сальдо текущего счета платежного баланса, так как импорт и туризм упал, но не отжался пока, и на фантастических ценах на некоторые виды традиционного экспорта,но этих палочек-выручалочек надолго не хватит.Пока что у властей один рецепт - "улыбайтесь, при любых даже самых паскудных обстоятельствах-улыбайтесь, и как то дотянуть до земли, а там типа рассосется", долго на таком не протянут.Не понимают, что клановая система замешанная на тотально не европейской правоохраниловке в конечном итоге - не жизнеспособна,вопрос лишь в строках,когда очередной пар выйдет через те же инфляцию и девальвацию.