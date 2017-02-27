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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 13:36
Moneta написав:
. Денежная масса приростает по 3% в месяц. Думаете это долго продлится?
если бы вертолетные деньги попадали в экономику то инфляция была бы 3*12=36% годовых. Я надеюсь вы ходите по магазинам? Инфляция конечно есть, но не в таких масштабах, потому что деньги попадают к узкому кругу лиц, которые не увеличивают спрос на булочки из атб, потому что и так едят пармезан и хамон от пуза. Будут надуваться инфляционные пузыри при стабильном курсе от 24 до 29. Вырастет в цене сегмент товаров для богатых, в первую очередь киевская недвижимость в хорошей локации, и вся сфера услуг, что свяжет избыточную ликвидность.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:00
Вкладчик1234 написав:А Абромавичусы, Найемы, Лещенки, Коболевы, Витренки, Омельяны-гиперлупы, польские рокеры-железнодорожники, словацкие автодорожники-коррупционеры, "белые" пенсионеры в набсоветах госбанков и госпредприятий, и прочие Супрунши - это "российские закладки" или "варяги"?
1. Задал конкретный вопрос, по поводу Вашего сообщения.
2. Вопрос нужно ставить не так: если "коллективный запад" хочет танцеать Украину - то он должен её кормить и давать деньги. No money - no honey
3. Какие российские темники? Вы знаете их содержание?
4. В "деле Бурисмы" сначала была и коррупция, и Злочевский и т.д. А сейчас и "дела Бурисмы" нет. Что это: демократия, внешнее управление, двойные стандарты или ещё что-то?
5. Коррупционер Сытник во главе НАБУ, которого "рекомендует" не трогать "коллективный Запад" - это что?
Политика это уже офтоп на ветке, потому и начал с тезиса, что раз берете политический кредит, то выполняйте наши политические требования, не ерничая о внешнем управлении. Но раз уж Вы настаиваете, то таки отвечу подробнее
1. Перечисленные вами персонажи - смотрящие от западных посольств. Плохие или хорошие - телеграфируют они все наверх. Они получают обычную по западным меркам зарплату, просто за украинский счет. И внедряют европейские нарративы, как умеют.
2. Так все и происходило, пока страшно независимые украинские суды, не начали отменять то статью о незаконном обогащении (еще при Пете), то великие конституционалисты европейского Зимбабве вдруг озаботились нарушением конституционных прав чиновников. Запад делает удивленный взгляд, ОП рассказывает, это все суд, он у нас независим, мы не при делах. А особо наглые выскочки-людоеды и вовсе про внешнее управление начинают рассказывать, как из программы Скабеевой. Конечно коллективный Запад считает что его кинули. Потому money не будет.
3. Внешнее управление, Сорос, спасение промышленности [олигархической]. Достаточно послушать олигархические каналы.
4. Что позволено Юпитеру... Украине нужно знать свое место. Нас Габон уже перегнал по ввп на душу населения. За 30 лет социалисты дорулили до нищей руины, в перманентном преддефолтном состоянии. И крякать, тонучи в трясине о внешнем управлении в таком положении - опрометчиво.
5. Повторяю, подписались под политическим кредитом - следуйте договоренностям. Никого в большой семерке не интересует мнение украинских прокуроров или клоунов напяливших малиновые робы, и назвавшихся конституционалистами. Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?
P.S. графоманские потребности удовлетворил, за сим удаляюсь по мирским задачам
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:18
Moneta написав:
Вы же сами согласить на внешнее управление взамен на принятие в золотой миллиард?
Этот процесс идёт уже почти 10 лет, но мы почему-то только отдаляемся от "золотого миллиарда"
Вы исходите от того, что типа "прилетит коллективный Запад" - и спасёт нас всех.
Он уже давно тут.
И коррупционер Сытник - его часть. Поборол он (или "коллективный Запад") коррупцию?
Яреська тоже часть "коллективного Запада".
Когда случился технический дефолт - "коллективный Запад" прислал её "спасать" кого: Украину или свои деньги?
Да что говорить - Яценюк со стеной не часть "коллективного Запада"? Это не он затарился "битоном" в Майами?
А Ющенко с "лікарней майбутнього" и "Україной 3000"? Это не часть "коллективного Запада"?
Вот и скажите мне теперь, когда "коллективный Запад" придёт к нам, выгонит "российских агентов", пристроит "варягов", возьмёт под внешнее управление и всех нас спасёт?
А может это уже произошло?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:29
Вкладчик1234
Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.
Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.
Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 14:57
Moneta написав:Вкладчик1234
Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.
Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.
Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.
Красиво написали: не чипайте моїх хлопців.
Але дно за Зе ,а найкраще було за Ющенко.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:17
Moneta написав:Вкладчик1234
Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.
Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.
Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.
1. Яресько представитель "коллективного Запада" или "наших хлопців"?
2. Она "спасала Украину", или чьи-то деньги (чьи?)
3. "Коллективный Запад" не может узнать имена "инвесторов" в ОВГЗ и евробонды? Не смешите меня
А что они тогда могут?
Опять же вопрос по Бурисме. Что это было?
1. Коррупция (международная) ?
2. Сотрудничество?
"Коллективный Запад" любит колотить мутное бабло не меньше наших Насировых и т.п.
А чего стоят их демократические выборы?
Янукович бы сказал: "А что, так можно было?"
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:19
https://news.finance.ua/ua/news/-/48501 ... vtora-razy
.........За січень-листопад минулого року чистий прибуток банків скоротився в 1,4 рази до відповідного показнику роком раніше – до 43,365 млрд грн, випливає з даних Нацбанка.
Ринок можуть покинути ще два банки з-за зростання кредитних неплатежів, – прогноз держбанку на 2021 год
Доходи банків збільшилися за 11 місяців в річному вимірі на 3,3% – до 229, 25 млрд грн. У НБУ уточнили такі показники:
результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу збільшився в 1,4 рази – до 22,5 млрд грн;
комісійні доходи – на 12,3% – до 62,973 млрд грн;
процентні доходи скоротилися на 3,7% – до 135,485 млрд грн.
Видатки банківської системи за вказаний звітний період склали 186,13 млрд грн, що на 14,1% більше, ніж за той же період 2019 року. Причини цього в Нацбанку назвали такі:
відрахування в резерви збільшилися в 2,9 рази – до 25,08 млрд грн;
комісійні витрати банків виросли в 1,5 рази – до 21,57 млрд грн;
процентні витрати знизилися на 13,7% – до 58,46 млрд грн..........................
Интересная статистика.
1.Экономика работает на пониженных оборотах
2.Банки увязли по уши в спекуляциях с Минфином
3.Выгребают как-то за счет бумаг и нищенских выплат по депо-процентам,никак не соответствующим ни девальвационным процессам,ни уровню инфляции, ни реальным рискам нашего финансового,валютного рынка, ни страновым рискам самого государства
4.Минимум две штуки приготовились на выход,это как бы уже в программе.
5.Кредитные неплатежи таки да-одни из основных факторов дестабилизации, с аппетитами финансово-промышленных груп не способны справляться не только население,но и бизнес
6.Фактор роста цен на все ,что шевелится,и не шевелится, только усугубит эти риски
7.Тарифный рост уменьшит и без того невысокую конкуретоспособность укр.товаров с более менее высокой добавленной стоимостью, придется опять выгребать на сырье,т.е. экономике прошлого века.
8.МВФ даст,но ровно столько,чтобы не утонули, а вот со следующими вливаниями скорее всего будут траблы, в Аргентине так же было в свое время
Украина - это Аргентина 20 лет назад, то же нахлебничество,
когда экономика сама на себя не зарабатывает.
9.Весь мир купается в бабках и ждет рывка инноваций, у нас ни бабок,ни инноваций,если не считать инновациями новые схемы по откачиванию бабок из бюджета.
10.Гастеры уже начали паковать чемоданы в ожидании летнего смягчения на границах, пенсионку будет тянуть бюджет с удвоенной силой.
11.В это же время идет накачка вертолетными деньгами - минималка, выплаты военным,врачам,чиновникам простым, топ-чиновникам,чуть-чуть даже пенсам.
Денег на все это нет,так как продуктивность труда-никакая. Пузырь все надувается в итоге.
12.А есть же еще проценты на обслуживание долга,уже каждая седьмая гривна бюджета.
А еще есть долги госпредпирятий - много-десятко-миллиардные.
И еще ,с учетом новых тарифов коммунальные долги будут не расти,а прыгать.
А где-то в засаде притаились проблемы трубы,
Приватовские суды и
русский долг,который с процентами уже до 4-х млрд.дол. дотягивает,
там суды на завершенке уже.
Все понимают, что "заграница нам поможет,крепитесь", Остап так говорил,
но возникает вопрос, а захочет ли коллективный Запад финансировать эту черную финансовую дыру ?
Спустить пар ,но не решить проблем может только сладкая парочка инфляция плюс девальвация.
Пока что вытягивали на временном улучшении сальдо текущего счета платежного баланса, так как импорт и туризм упал, но не отжался пока, и на фантастических ценах на некоторые виды традиционного экспорта,но этих палочек-выручалочек надолго не хватит.
Пока что у властей один рецепт - "улыбайтесь, при любых даже самых паскудных обстоятельствах-улыбайтесь, и как то дотянуть до земли, а там типа рассосется", долго на таком не протянут.
Не понимают, что клановая система замешанная на тотально не европейской правоохраниловке в конечном итоге - не жизнеспособна,вопрос лишь в строках,когда очередной пар выйдет через те же инфляцию и девальвацию.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Суб 02 січ, 2021 15:24
Если присылание Яреськи, и назначение коррупционера Сытника - это всё, на что способен "коллективный Запад" - то у меня для Украины плохие новости
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:01
Ethereum написав: Moneta написав:Вкладчик1234
Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.
Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.
Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.
Красиво написали: не чипайте моїх хлопців.
Але дно за Зе ,а найкраще було за Ющенко.
так найкраще було, що аж вибрали ВФЯ,
а ще ПАПу принизили: а як же томас, армовір, кінець епохи зубожиння?
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