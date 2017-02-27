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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7083708470857086 Додано: Суб 02 січ, 2021 14:29 Вкладчик1234



Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.



Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.



Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента. Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента. Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть. Moneta Повідомлень: 2840 З нами з: 26.06.11 Подякував: 49 раз. Подякували: 1248 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 14:57 Moneta написав: Вкладчик1234



Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.



Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.



Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента. Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.





Красиво написали: не чипайте моїх хлопців.

Але дно за Зе ,а найкраще було за Ющенко. Красиво написали: не чипайте моїх хлопців.Але дно за Зе ,а найкраще було за Ющенко. Бонус за оформлення картки :

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Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.



Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.



Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента. Наверное честнее Сытника не нашли. Но до сих пор его защищают, значит верят.Яреська по другому и не могла - МВФ не обслуживает инсайдерские операции, еврооблигации, ГКО, ОВГЗ. Т.к. в них легко могут зарыться инсайдеры от приближенных к власти (а в мафиозных странах так 100%). Сколько внешнего долга купил Янукович, олигархи, Путин в 2012-2013 через Лондон мы можем только догадываться. Кто в 2019 запульнул $4 арбуза в ОВГЗ и сейчас ждет, что МВФ все возместит - тоже не понятно.Яценюк, Ющенко, Порошенко, Зеленский - это все одно и тоже. Какое отношение они имеют к западу? Эти хуторяне лишь печатали гривну под кредиты МВФ, и разворовывали вместе с кумами. А как брали за ..., то начиналось не чипайте моих хлопцив. После чего происходил кидок и программа прекращалась до следующего президента.

1. Яресько представитель "коллективного Запада" или "наших хлопців"?

2. Она "спасала Украину", или чьи-то деньги (чьи?)

3. "Коллективный Запад" не может узнать имена "инвесторов" в ОВГЗ и евробонды? Не смешите меня

А что они тогда могут?



Опять же вопрос по Бурисме. Что это было?

1. Коррупция (международная) ?

2. Сотрудничество?



"Коллективный Запад" любит колотить мутное бабло не меньше наших Насировых и т.п.

А чего стоят их демократические выборы?

Янукович бы сказал: "А что, так можно было?" 1. Яресько представитель "коллективного Запада" или "наших хлопців"?2. Она "спасала Украину", или чьи-то деньги (чьи?)3. "Коллективный Запад" не может узнать имена "инвесторов" в ОВГЗ и евробонды? Не смешите меняА что они тогда могут?Опять же вопрос по Бурисме. Что это было?1. Коррупция (международная) ?2. Сотрудничество?"Коллективный Запад" любит колотить мутное бабло не меньше наших Насировых и т.п.А чего стоят их демократические выборы?Янукович бы сказал: "А что, так можно было?" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13670 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7489 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 15:19 Re: Валютный рынок в контексте ДС https://news.finance.ua/ua/news/-/48501 ... vtora-razy

.........За січень-листопад минулого року чистий прибуток банків скоротився в 1,4 рази до відповідного показнику роком раніше – до 43,365 млрд грн, випливає з даних Нацбанка.

Ринок можуть покинути ще два банки з-за зростання кредитних неплатежів, – прогноз держбанку на 2021 год

Доходи банків збільшилися за 11 місяців в річному вимірі на 3,3% – до 229, 25 млрд грн. У НБУ уточнили такі показники:

результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу збільшився в 1,4 рази – до 22,5 млрд грн;

комісійні доходи – на 12,3% – до 62,973 млрд грн;

процентні доходи скоротилися на 3,7% – до 135,485 млрд грн.

Видатки банківської системи за вказаний звітний період склали 186,13 млрд грн, що на 14,1% більше, ніж за той же період 2019 року. Причини цього в Нацбанку назвали такі:

відрахування в резерви збільшилися в 2,9 рази – до 25,08 млрд грн;

комісійні витрати банків виросли в 1,5 рази – до 21,57 млрд грн;

процентні витрати знизилися на 13,7% – до 58,46 млрд грн..........................





Интересная статистика.



1.Экономика работает на пониженных оборотах



2.Банки увязли по уши в спекуляциях с Минфином



3.Выгребают как-то за счет бумаг и нищенских выплат по депо-процентам,никак не соответствующим ни девальвационным процессам,ни уровню инфляции, ни реальным рискам нашего финансового,валютного рынка, ни страновым рискам самого государства



4.Минимум две штуки приготовились на выход,это как бы уже в программе.



5.Кредитные неплатежи таки да-одни из основных факторов дестабилизации, с аппетитами финансово-промышленных груп не способны справляться не только население,но и бизнес



6.Фактор роста цен на все ,что шевелится,и не шевелится, только усугубит эти риски



7.Тарифный рост уменьшит и без того невысокую конкуретоспособность укр.товаров с более менее высокой добавленной стоимостью, придется опять выгребать на сырье,т.е. экономике прошлого века.



8.МВФ даст,но ровно столько,чтобы не утонули, а вот со следующими вливаниями скорее всего будут траблы, в Аргентине так же было в свое время



Украина - это Аргентина 20 лет назад, то же нахлебничество,



когда экономика сама на себя не зарабатывает.



9.Весь мир купается в бабках и ждет рывка инноваций, у нас ни бабок,ни инноваций,если не считать инновациями новые схемы по откачиванию бабок из бюджета.



10.Гастеры уже начали паковать чемоданы в ожидании летнего смягчения на границах, пенсионку будет тянуть бюджет с удвоенной силой.



11.В это же время идет накачка вертолетными деньгами - минималка, выплаты военным,врачам,чиновникам простым, топ-чиновникам,чуть-чуть даже пенсам.

Денег на все это нет,так как продуктивность труда-никакая. Пузырь все надувается в итоге.



12.А есть же еще проценты на обслуживание долга,уже каждая седьмая гривна бюджета.



А еще есть долги госпредпирятий - много-десятко-миллиардные.



И еще ,с учетом новых тарифов коммунальные долги будут не расти,а прыгать.



А где-то в засаде притаились проблемы трубы,

Приватовские суды и

русский долг,который с процентами уже до 4-х млрд.дол. дотягивает,

там суды на завершенке уже.



Все понимают, что "заграница нам поможет,крепитесь", Остап так говорил,



но возникает вопрос, а захочет ли коллективный Запад финансировать эту черную финансовую дыру ?



Спустить пар ,но не решить проблем может только сладкая парочка инфляция плюс девальвация.



Пока что вытягивали на временном улучшении сальдо текущего счета платежного баланса, так как импорт и туризм упал, но не отжался пока, и на фантастических ценах на некоторые виды традиционного экспорта,но этих палочек-выручалочек надолго не хватит.



Пока что у властей один рецепт - "улыбайтесь, при любых даже самых паскудных обстоятельствах-улыбайтесь, и как то дотянуть до земли, а там типа рассосется", долго на таком не протянут.



Не понимают, что клановая система замешанная на тотально не европейской правоохраниловке в конечном итоге - не жизнеспособна,вопрос лишь в строках,когда очередной пар выйдет через те же инфляцию и девальвацию. .........За січень-листопад минулого року чистий прибуток банків скоротився в 1,4 рази до відповідного показнику роком раніше – до 43,365 млрд грн, випливає з даних Нацбанка.Ринок можуть покинути ще два банки з-за зростання кредитних неплатежів, – прогноз держбанку на 2021 годДоходи банків збільшилися за 11 місяців в річному вимірі на 3,3% – до 229, 25 млрд грн. У НБУ уточнили такі показники:результат від переоцінки і операцій купівлі-продажу збільшився в 1,4 рази – до 22,5 млрд грн;комісійні доходи – на 12,3% – до 62,973 млрд грн;процентні доходи скоротилися на 3,7% – до 135,485 млрд грн.Видатки банківської системи за вказаний звітний період склали 186,13 млрд грн, що на 14,1% більше, ніж за той же період 2019 року. Причини цього в Нацбанку назвали такі:відрахування в резерви збільшилися в 2,9 рази – до 25,08 млрд грн;комісійні витрати банків виросли в 1,5 рази – до 21,57 млрд грн;процентні витрати знизилися на 13,7% – до 58,46 млрд грн..........................Интересная статистика.1.Экономика работает на пониженных оборотах2.Банки увязли по уши в спекуляциях с Минфином3.Выгребают как-то за счет бумаг и нищенских выплат по депо-процентам,никак не соответствующим ни девальвационным процессам,ни уровню инфляции, ни реальным рискам нашего финансового,валютного рынка, ни страновым рискам самого государства4.Минимум две штуки приготовились на выход,это как бы уже в программе.5.Кредитные неплатежи таки да-одни из основных факторов дестабилизации, с аппетитами финансово-промышленных груп не способны справляться не только население,но и бизнес6.Фактор роста цен на все ,что шевелится,и не шевелится, только усугубит эти риски7.Тарифный рост уменьшит и без того невысокую конкуретоспособность укр.товаров с более менее высокой добавленной стоимостью, придется опять выгребать на сырье,т.е. экономике прошлого века.8.МВФ даст,но ровно столько,чтобы не утонули, а вот со следующими вливаниями скорее всего будут траблы, в Аргентине так же было в свое времяУкраина - это Аргентина 20 лет назад, то же нахлебничество,когда экономика сама на себя не зарабатывает.9.Весь мир купается в бабках и ждет рывка инноваций, у нас ни бабок,ни инноваций,если не считать инновациями новые схемы по откачиванию бабок из бюджета.10.Гастеры уже начали паковать чемоданы в ожидании летнего смягчения на границах, пенсионку будет тянуть бюджет с удвоенной силой.11.В это же время идет накачка вертолетными деньгами - минималка, выплаты военным,врачам,чиновникам простым, топ-чиновникам,чуть-чуть даже пенсам.Денег на все это нет,так как продуктивность труда-никакая. Пузырь все надувается в итоге.12.А есть же еще проценты на обслуживание долга,уже каждая седьмая гривна бюджета.А еще есть долги госпредпирятий - много-десятко-миллиардные.И еще ,с учетом новых тарифов коммунальные долги будут не расти,а прыгать.А где-то в засаде притаились проблемы трубы,Приватовские суды ирусский долг,который с процентами уже до 4-х млрд.дол. дотягивает,там суды на завершенке уже.Все понимают, что "заграница нам поможет,крепитесь", Остап так говорил,но возникает вопрос, а захочет ли коллективный Запад финансировать эту черную финансовую дыру ?Спустить пар ,но не решить проблем может только сладкая парочка инфляция плюс девальвация.Пока что вытягивали на временном улучшении сальдо текущего счета платежного баланса, так как импорт и туризм упал, но не отжался пока, и на фантастических ценах на некоторые виды традиционного экспорта,но этих палочек-выручалочек надолго не хватит.Пока что у властей один рецепт - "улыбайтесь, при любых даже самых паскудных обстоятельствах-улыбайтесь, и как то дотянуть до земли, а там типа рассосется", долго на таком не протянут.Не понимают, что клановая система замешанная на тотально не европейской правоохраниловке в конечном итоге - не жизнеспособна,вопрос лишь в строках,когда очередной пар выйдет через те же инфляцию и девальвацию.

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 879 З нами з: 09.11.16 Подякував: 135 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 1 5 9 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 16:58 Re: Валютный рынок в контексте ДС https://news.finance.ua/ua/news/-/48501 ... ya-platyty

.....Из сюрпризов 2021-го-проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 разу.....



Вот Алексей Кущ считает, что нищета населения и бизнеса удержит стабильную гривну и инфляцию на низких уровнях:



-------------------- экономика будет деградировать: деиндустриализация будет усиливаться и, как производная, будщет расти десоциализация государственной политики



----------------в самый разгар кризиса, когда в других странах раздают населению так называемые "вертолетные деньги", Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 мая 2021 года базовая норма платы домохозяйств за коммунальные услуги будет повышена с 15% среднемесячного совокупного дохода до 20%,правительство попросту украдет в следующем отопительном сезоне примерно по 600 гривен в месяц



----------------стоимость газа с учетом НДС и распределения повысится до 10 грн. за куб с пропорциональным ростом производных тарифов (тепло и горячая вода), где стоимость энергоносителя составляет до 70%.

В общем,это уже и не тарифы вовсе, а самые что ни на есть рыночные цены.

Ведь, с точки зрения оплаты коммунальных услуг, все население страны переведено в режим бензоколонки. Это когда приезжаешь на АЗС и не знаешь, какой ценник на бензин увидишь. Но машину, на крайний случай, можно поставить в гараж, а вот квартиру – вряд ли



-============учитывая динамику погашения задолженности по реструктуризированным суммам, на обнуление долга уйдет пару сотен лет.

Но, по другому и не может быть в стране, где тарифы превратились в инструмент гибридного налогообложения среднего класса и механизм перераспределения бюджетных субсидий, в котором потребитель выполняет роль молчаливого транзитера по движению финансовых потоков от государственной казны к поставщикам услуг



-----------------------------------RAB-тарифы, это хит нынешнего сезона. За счет потребителей устанавливается доплата в тарифе для собственников электрических сетей в размере доходности на старую базу активов (3%) и новую (16,74%).

Простыми словами, в тариф на поставку электроэнергии для облэнерго разрешат включать потенциальный доход частных компаний от инвестиций в основные средства: провода и трансформаторные подстанции



----------беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.

Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в мире

А оплачивать этот доход будут потребители. Для понимания – это, как если бы после посещения кафе вам выдали бы два чека: один на 200 гривен за съеденную пиццу, и второй на 2000 гривен – на компенсацию затрат собственника кафе на закупку новой пицце-машины



=------------------инвестор у ворот. Одиннадцать послов требуют от Украины погашения долгов перед инвесторами зеленой энергетики. А с ними еще и "Батька Черномор", то есть, один известный олигарх.

А где ее взять, дешевую электрику, то? Только в Энергоатоме, который, как раз, и субсидирует население, осуществляя продажу оной по льготной цене в режиме ПСО. Этот самый режим и хотят отменить, отвязав население от тарифной опеки и выбросив на рынок. И перебросив основные объемы атомной энергетики на олигархические аукционы.

И теперь население ждет два электрических нокдауна и финальный нокаут.

Нокдаун первый: отмена льготных за первых 100 квт час для населения. Это решение принято на заседании Кабмина 28 декабря 2020-го года, прямо под елочку. И с 1 января 2021-го, первые 100 квт будут оплачиваться бытовыми потребителями по цене 1,68 грн., а не 90 коп. за киловатт, как ранее.

Это беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.

Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в мире.

Второй нокдаун – это повышение самого тарифа, с 1,68 грн. до уровня выше 2 грн., то есть, на 20-30%. И нокаут, который ждет потребителей с 1 апреля – отмена режима ПСО по электрике для населения, когда каждый украинец будет покупать электроэнергию на "рынке" и тогда осуществиться голубая мечта реформаторов о том, что население должно платить больше, чем промышленность. В таком случае, тариф для населения может вырасти и до 3-4 гривен и выше



----------Грядущий год – это и время развала целостного железнодорожного комплекса страны. Планируемые изменения предполагают разделение Укрзализницы на три составляющие: пассажирскую, грузовую и инфраструктурную.



Произойдет расщепление транспортного тарифа и уменьшение его удельного веса, остающегося в УЗ: сырьевые ФПГ заведут на "железку" частные вагоны (точнее, уже завели) и частную тягу, оставив государству лишь плату за пользование рельсами, то есть, копейки. Которых не будет хватать на перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых.



Отдельная структура Укрзализницы, обеспечивающая перевозку пассажиров, станет планово убыточной, с ухудшающимся сервисом, ликвидируемыми маршрутами и ценой на электричку до Коростеня, дороже, чем на авиарейс до Парижа.



Уже в следующем году стоит ожидать рост цены пассажирских билетов примерно на 2-3% в месяц и на 25-30% в год. И нужно постепенно привыкать к формату поездов из индийских фильмов, с песнями и ездой на крыше…

------Будут расти и тарифы на водоснабжение и водоотвод. Примерно на 20% за счет роста цены на электроэнергию и увеличения минимальной зарплаты



-----Параллельно государство будет усиливать фискализацию малого бизнеса и самого населения. За счет роста минимальной зарплаты увеличится налог на недвижимость (более, чем на 20%).



РРО-изацию фопов временно отложат, но это не остановит общий тренд – установление тотального контроля со стороны государства за финансовыми потоками, которые еще не попали на радары налоговой.



Любимая идея власти – провести налоговую амнистию для чиновников-казнокрадов и параллельно ввести обязательное декларирование финансового и имущественного состояния для всех украинцев, с налогообложением прироста активов, не подкрепленного задекларированными доходами.

Простыми словами: работал в Польше и купил дом в Украине, заплати 19,5% на прирост имущественных активов за отчетный год (при официальных нулевых доходах). Своеобразный налог на инвестирование, трудовую миграцию и теневую экономику. Но это украинцев ждет уже в 2022-м



------Зато можно надеяться на стабильность в виде низкой инфляции и крепкой гривны. Хотя, первый показатель у нас уже давно превратился в среднюю температуру по больнице.

Для богатых цены действительно стабильны – в бутиках и ресторанах. А вот для бедных, все время "выстреливают" сюрпризы то в виде подорожавшей гречки, то в виде роста цен на хлеб или яйца. И если для богатых "удар по яйцам", что укус комара, то бабушке в супермаркете приходится с десятка переходить на "пяток".

Низкий платежеспособный спрос удержит гривну – ведь мы покупаем на 50% импортные товары



------Будут стабильны и банки – они уже давно никого в реальном секторе не кредитуют и никакой кризис им, по сути, не страшен: то, что мертво, умереть не может. Украинские банки уже давно превратились в насосы по перекачиванию внутреннего ресурса либо в государственные ценные бумаги, либо на счета зарубежных банков-партнеров.



В 2020-м им не нужны были кредиты, а в 2021-м – уже особо не будут нужны и срочные депозиты, ставки по которым в этом году снизились ниже отметки в 10%.

Нынешняя модель фискализации предусматривает, что банки смогут обходиться в основном с помощью дармового ресурса в виде остатка на зарплатных карточных и расчетных счетах: удельный вес этих средств в общей структуре депозитной базы населения возрос до 40% и выше.

В общем, в 2021-м году в Украине не произойдет ничего нового: богатые станут богаче, а бедные беднее .....Из сюрпризов 2021-го-проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 разу.....Вот Алексей Кущ считает, что нищета населения и бизнеса удержит стабильную гривну и инфляцию на низких уровнях:-------------------- экономика будет деградировать: деиндустриализация будет усиливаться и, как производная, будщет расти десоциализация государственной политики----------------в самый разгар кризиса, когда в других странах раздают населению так называемые "вертолетные деньги", Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 мая 2021 года базовая норма платы домохозяйств за коммунальные услуги будет повышена с 15% среднемесячного совокупного дохода до 20%,правительство попросту украдет в следующем отопительном сезоне примерно по 600 гривен в месяц----------------стоимость газа с учетом НДС и распределения повысится до 10 грн. за куб с пропорциональным ростом производных тарифов (тепло и горячая вода), где стоимость энергоносителя составляет до 70%.В общем,это уже и не тарифы вовсе, а самые что ни на есть рыночные цены.Ведь, с точки зрения оплаты коммунальных услуг, все население страны переведено в режим бензоколонки. Это когда приезжаешь на АЗС и не знаешь, какой ценник на бензин увидишь. Но машину, на крайний случай, можно поставить в гараж, а вот квартиру – вряд ли-============учитывая динамику погашения задолженности по реструктуризированным суммам, на обнуление долга уйдет пару сотен лет.Но, по другому и не может быть в стране, где тарифы превратились в инструмент гибридного налогообложения среднего класса и механизм перераспределения бюджетных субсидий, в котором потребитель выполняет роль молчаливого транзитера по движению финансовых потоков от государственной казны к поставщикам услуг-----------------------------------RAB-тарифы, это хит нынешнего сезона. За счет потребителей устанавливается доплата в тарифе для собственников электрических сетей в размере доходности на старую базу активов (3%) и новую (16,74%).Простыми словами, в тариф на поставку электроэнергии для облэнерго разрешат включать потенциальный доход частных компаний от инвестиций в основные средства: провода и трансформаторные подстанции----------беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в миреА оплачивать этот доход будут потребители. Для понимания – это, как если бы после посещения кафе вам выдали бы два чека: один на 200 гривен за съеденную пиццу, и второй на 2000 гривен – на компенсацию затрат собственника кафе на закупку новой пицце-машины=------------------инвестор у ворот. Одиннадцать послов требуют от Украины погашения долгов перед инвесторами зеленой энергетики. А с ними еще и "Батька Черномор", то есть, один известный олигарх.А где ее взять, дешевую электрику, то? Только в Энергоатоме, который, как раз, и субсидирует население, осуществляя продажу оной по льготной цене в режиме ПСО. Этот самый режим и хотят отменить, отвязав население от тарифной опеки и выбросив на рынок. И перебросив основные объемы атомной энергетики на олигархические аукционы.И теперь население ждет два электрических нокдауна и финальный нокаут.Нокдаун первый: отмена льготных за первых 100 квт час для населения. Это решение принято на заседании Кабмина 28 декабря 2020-го года, прямо под елочку. И с 1 января 2021-го, первые 100 квт будут оплачиваться бытовыми потребителями по цене 1,68 грн., а не 90 коп. за киловатт, как ранее.Это беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в мире.Второй нокдаун – это повышение самого тарифа, с 1,68 грн. до уровня выше 2 грн., то есть, на 20-30%. И нокаут, который ждет потребителей с 1 апреля – отмена режима ПСО по электрике для населения, когда каждый украинец будет покупать электроэнергию на "рынке" и тогда осуществиться голубая мечта реформаторов о том, что население должно платить больше, чем промышленность. В таком случае, тариф для населения может вырасти и до 3-4 гривен и выше----------Грядущий год – это и время развала целостного железнодорожного комплекса страны. Планируемые изменения предполагают разделение Укрзализницы на три составляющие: пассажирскую, грузовую и инфраструктурную.Произойдет расщепление транспортного тарифа и уменьшение его удельного веса, остающегося в УЗ: сырьевые ФПГ заведут на "железку" частные вагоны (точнее, уже завели) и частную тягу, оставив государству лишь плату за пользование рельсами, то есть, копейки. Которых не будет хватать на перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых.Отдельная структура Укрзализницы, обеспечивающая перевозку пассажиров, станет планово убыточной, с ухудшающимся сервисом, ликвидируемыми маршрутами и ценой на электричку до Коростеня, дороже, чем на авиарейс до Парижа.Уже в следующем году стоит ожидать рост цены пассажирских билетов примерно на 2-3% в месяц и на 25-30% в год. И нужно постепенно привыкать к формату поездов из индийских фильмов, с песнями и ездой на крыше…------Будут расти и тарифы на водоснабжение и водоотвод. Примерно на 20% за счет роста цены на электроэнергию и увеличения минимальной зарплаты-----Параллельно государство будет усиливать фискализацию малого бизнеса и самого населения. За счет роста минимальной зарплаты увеличится налог на недвижимость (более, чем на 20%).РРО-изацию фопов временно отложат, но это не остановит общий тренд – установление тотального контроля со стороны государства за финансовыми потоками, которые еще не попали на радары налоговой.Любимая идея власти – провести налоговую амнистию для чиновников-казнокрадов и параллельно ввести обязательное декларирование финансового и имущественного состояния для всех украинцев, с налогообложением прироста активов, не подкрепленного задекларированными доходами.Простыми словами: работал в Польше и купил дом в Украине, заплати 19,5% на прирост имущественных активов за отчетный год (при официальных нулевых доходах). Своеобразный налог на инвестирование, трудовую миграцию и теневую экономику. Но это украинцев ждет уже в 2022-м------Зато можно надеяться на стабильность в виде низкой инфляции и крепкой гривны. Хотя, первый показатель у нас уже давно превратился в среднюю температуру по больнице.Для богатых цены действительно стабильны – в бутиках и ресторанах. А вот для бедных, все время "выстреливают" сюрпризы то в виде подорожавшей гречки, то в виде роста цен на хлеб или яйца. И если для богатых "удар по яйцам", что укус комара, то бабушке в супермаркете приходится с десятка переходить на "пяток".Низкий платежеспособный спрос удержит гривну – ведь мы покупаем на 50% импортные товары------Будут стабильны и банки – они уже давно никого в реальном секторе не кредитуют и никакой кризис им, по сути, не страшен: то, что мертво, умереть не может. Украинские банки уже давно превратились в насосы по перекачиванию внутреннего ресурса либо в государственные ценные бумаги, либо на счета зарубежных банков-партнеров.В 2020-м им не нужны были кредиты, а в 2021-м – уже особо не будут нужны и срочные депозиты, ставки по которым в этом году снизились ниже отметки в 10%.Нынешняя модель фискализации предусматривает, что банки смогут обходиться в основном с помощью дармового ресурса в виде остатка на зарплатных карточных и расчетных счетах: удельный вес этих средств в общей структуре депозитной базы населения возрос до 40% и выше.В общем, в 2021-м году в Украине не произойдет ничего нового: богатые станут богаче, а бедные беднее

ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... Автор77 Повідомлень: 879 З нами з: 09.11.16 Подякував: 135 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 1 5 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 7083708470857086 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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