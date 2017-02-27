Додано: Суб 02 січ, 2021 16:58

.....Из сюрпризов 2021-го-проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 разу.....Вот Алексей Кущ считает, что нищета населения и бизнеса удержит стабильную гривну и инфляцию на низких уровнях:-------------------- экономика будет деградировать: деиндустриализация будет усиливаться и, как производная, будщет расти десоциализация государственной политики----------------в самый разгар кризиса, когда в других странах раздают населению так называемые "вертолетные деньги", Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 мая 2021 года базовая норма платы домохозяйств за коммунальные услуги будет повышена с 15% среднемесячного совокупного дохода до 20%,правительство попросту украдет в следующем отопительном сезоне примерно по 600 гривен в месяц----------------стоимость газа с учетом НДС и распределения повысится до 10 грн. за куб с пропорциональным ростом производных тарифов (тепло и горячая вода), где стоимость энергоносителя составляет до 70%.В общем,это уже и не тарифы вовсе, а самые что ни на есть рыночные цены.Ведь, с точки зрения оплаты коммунальных услуг, все население страны переведено в режим бензоколонки. Это когда приезжаешь на АЗС и не знаешь, какой ценник на бензин увидишь. Но машину, на крайний случай, можно поставить в гараж, а вот квартиру – вряд ли-============учитывая динамику погашения задолженности по реструктуризированным суммам, на обнуление долга уйдет пару сотен лет.Но, по другому и не может быть в стране, где тарифы превратились в инструмент гибридного налогообложения среднего класса и механизм перераспределения бюджетных субсидий, в котором потребитель выполняет роль молчаливого транзитера по движению финансовых потоков от государственной казны к поставщикам услуг-----------------------------------RAB-тарифы, это хит нынешнего сезона. За счет потребителей устанавливается доплата в тарифе для собственников электрических сетей в размере доходности на старую базу активов (3%) и новую (16,74%).Простыми словами, в тариф на поставку электроэнергии для облэнерго разрешат включать потенциальный доход частных компаний от инвестиций в основные средства: провода и трансформаторные подстанции----------беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в миреА оплачивать этот доход будут потребители. Для понимания – это, как если бы после посещения кафе вам выдали бы два чека: один на 200 гривен за съеденную пиццу, и второй на 2000 гривен – на компенсацию затрат собственника кафе на закупку новой пицце-машины=------------------инвестор у ворот. Одиннадцать послов требуют от Украины погашения долгов перед инвесторами зеленой энергетики. А с ними еще и "Батька Черномор", то есть, один известный олигарх.А где ее взять, дешевую электрику, то? Только в Энергоатоме, который, как раз, и субсидирует население, осуществляя продажу оной по льготной цене в режиме ПСО. Этот самый режим и хотят отменить, отвязав население от тарифной опеки и выбросив на рынок. И перебросив основные объемы атомной энергетики на олигархические аукционы.И теперь население ждет два электрических нокдауна и финальный нокаут.Нокдаун первый: отмена льготных за первых 100 квт час для населения. Это решение принято на заседании Кабмина 28 декабря 2020-го года, прямо под елочку. И с 1 января 2021-го, первые 100 квт будут оплачиваться бытовыми потребителями по цене 1,68 грн., а не 90 коп. за киловатт, как ранее.Это беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.Данное решение вполне может потянуть на Шнобелевскую премию по экономике – повышать социальный тариф на электроэнергию зимой, в период кризиса и пандемии, не додумалась ни одна страна в мире.Второй нокдаун – это повышение самого тарифа, с 1,68 грн. до уровня выше 2 грн., то есть, на 20-30%. И нокаут, который ждет потребителей с 1 апреля – отмена режима ПСО по электрике для населения, когда каждый украинец будет покупать электроэнергию на "рынке" и тогда осуществиться голубая мечта реформаторов о том, что население должно платить больше, чем промышленность. В таком случае, тариф для населения может вырасти и до 3-4 гривен и выше----------Грядущий год – это и время развала целостного железнодорожного комплекса страны. Планируемые изменения предполагают разделение Укрзализницы на три составляющие: пассажирскую, грузовую и инфраструктурную.Произойдет расщепление транспортного тарифа и уменьшение его удельного веса, остающегося в УЗ: сырьевые ФПГ заведут на "железку" частные вагоны (точнее, уже завели) и частную тягу, оставив государству лишь плату за пользование рельсами, то есть, копейки. Которых не будет хватать на перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых.Отдельная структура Укрзализницы, обеспечивающая перевозку пассажиров, станет планово убыточной, с ухудшающимся сервисом, ликвидируемыми маршрутами и ценой на электричку до Коростеня, дороже, чем на авиарейс до Парижа.Уже в следующем году стоит ожидать рост цены пассажирских билетов примерно на 2-3% в месяц и на 25-30% в год. И нужно постепенно привыкать к формату поездов из индийских фильмов, с песнями и ездой на крыше…------Будут расти и тарифы на водоснабжение и водоотвод. Примерно на 20% за счет роста цены на электроэнергию и увеличения минимальной зарплаты-----Параллельно государство будет усиливать фискализацию малого бизнеса и самого населения. За счет роста минимальной зарплаты увеличится налог на недвижимость (более, чем на 20%).РРО-изацию фопов временно отложат, но это не остановит общий тренд – установление тотального контроля со стороны государства за финансовыми потоками, которые еще не попали на радары налоговой.Любимая идея власти – провести налоговую амнистию для чиновников-казнокрадов и параллельно ввести обязательное декларирование финансового и имущественного состояния для всех украинцев, с налогообложением прироста активов, не подкрепленного задекларированными доходами.Простыми словами: работал в Польше и купил дом в Украине, заплати 19,5% на прирост имущественных активов за отчетный год (при официальных нулевых доходах). Своеобразный налог на инвестирование, трудовую миграцию и теневую экономику. Но это украинцев ждет уже в 2022-м------Зато можно надеяться на стабильность в виде низкой инфляции и крепкой гривны. Хотя, первый показатель у нас уже давно превратился в среднюю температуру по больнице.Для богатых цены действительно стабильны – в бутиках и ресторанах. А вот для бедных, все время "выстреливают" сюрпризы то в виде подорожавшей гречки, то в виде роста цен на хлеб или яйца. И если для богатых "удар по яйцам", что укус комара, то бабушке в супермаркете приходится с десятка переходить на "пяток".Низкий платежеспособный спрос удержит гривну – ведь мы покупаем на 50% импортные товары------Будут стабильны и банки – они уже давно никого в реальном секторе не кредитуют и никакой кризис им, по сути, не страшен: то, что мертво, умереть не может. Украинские банки уже давно превратились в насосы по перекачиванию внутреннего ресурса либо в государственные ценные бумаги, либо на счета зарубежных банков-партнеров.В 2020-м им не нужны были кредиты, а в 2021-м – уже особо не будут нужны и срочные депозиты, ставки по которым в этом году снизились ниже отметки в 10%.Нынешняя модель фискализации предусматривает, что банки смогут обходиться в основном с помощью дармового ресурса в виде остатка на зарплатных карточных и расчетных счетах: удельный вес этих средств в общей структуре депозитной базы населения возрос до 40% и выше.В общем, в 2021-м году в Украине не произойдет ничего нового: богатые станут богаче, а бедные беднее