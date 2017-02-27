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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7085708670877088>
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:58

vitaliian
viewtopic.php?f=4&t=3606&p=5136984#p5136984

Ну,Верланов говорит о реперной точке -конец первого полугодия.

Похоже на правду,так как значительная часть из аукционов невиданной щедрости по привлечению 51 млрд.грн. приходится по погашению как раз на июнь-июль, по памяти.
Ну и к этому моменту еще много факторов созреет.

Насчет ваших :..........в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый......

1.Первое-неизбежно

2.Второе-не уверен, у настоящих нерезов в активах значительная часть их пенсионных фондов "сидит", вряд ли так уж безбашенно будут рисковать, ну а "наши нерезы" понимают политическую нестабильность момента,так что также вряд ли в валюте захотят слишком большие деньги на кон ставить

3.Третье исключаю, стоит посмотреть на вот это :

https://www.facebook.com/photo/?fbid=36 ... 6874911625

Гривна явно перезрела судя по графику 2017-2020 гг.

Максимум - чуть ниже 28,и то явно не факт.

28-это вообще реперная точка негатива последних 4-х лет условно ,судя по графику.
А 27 -реперная точка условного позитива этих же лет.
2019 с его 23-25 - это просто аномалия.

4.Киевская-львовская-одесская недвижимость.Также не думаю. Там также аномалия, колоссальная вырисовывается-доходы от аренды вниз,а цены вверх,явный перегрев,закономерный результат любого перегрева - в одно прекрасное утро 2021--го,или в крайнем случае начала 2022-го все игроки одномоментно вдруг прозреют.
Учитывая временной лаг,а он, как правило,всегда не меньше года,то невзирая на подпорки в виде типа мега-ипотеки,все равно сообружение имеет большие шансы рухнуть.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На криптобиржах сейчас в связи с ростом биткоина, можно купить синтетический доллар по 26.70 - 26.80

потом по рыночной цене слить, как было в сентябре, когда давали по 29 грн за него.

Ну это так, для тех, кто не хочет покупать по 28.40 доллар.

Я еще при дядеСаше в 2018 году такую возможность озвучивал. С тех пор - проверенная вещь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:04

  Автор77 написав:Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое


не могли бы вы пояснить - за счет чего? Для этого есть хоть-какие-то предпосылки или хотя-бы ресурсы для искусственного надувания пузыря?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:08

Амвросий валюта нерезов запрыгивающих в овгз под 14% и дороже,
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:11

Автор77 перегрев рн только начинается скоро ипотека на каждом столбе.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:15

  Мизантрóп написав:Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.

Всех коллег и земляков в с Новым Годом.
Рад окончанию трудного года.
Пусть идет с миром.
Эта страница уже перевернута.
Новый будет другим. Каким пока не знаю.
Я оптимист. Чего и вам желаю.
Здоровья и гармонии.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:18

  vitaliian написав:валюта нерезов запрыгивающих в овгз под 14% и дороже,


Под 14 % в долларах? Это выглядит как депозит под 200% годовых :lol:

Богатые люди могут конечно сорить деньгами, но дурных среди них нет :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:20

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:валюта нерезов запрыгивающих в овгз под 14% и дороже,


Под 14 % в долларах? Это выглядит как депозит под 200% годовых :lol:

Богатые люди могут конечно сорить деньгами, но дурных среди них нет :)

Где я написал что в долларах?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Новый будет другим. Каким пока не знаю.
Я оптимист. Чего и вам желаю.
Здоровья и гармонии.

За оптимизм +
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:23

Амвросий
Валютный рынок в контексте ДС

Это не я писал насчет гривны по 25.

das ist fantastisch.
Ненаучная.

Максимум: легкая коррекция.
Как это было в 90-е годы. По памяти помню, как перед взлетом доллара -гривна вроде даже к 1-70 укреплялась.
Потом в 2008-м та же история 4-70,4-80 летом,когда все думали, вот наконец, молочные реки в кисельных берегах.
После русского кредита 3 млрд.дол. (первый и последний транш)зимой гривна резко с 8-35 до 8-10 укрепилась,валютчики бегали по банках,пытаясь сбросить доллар.
Весной 2014-го помню очереди в Приват в какой-то момент,сдавать гривну,все надеялись,что это недоразумение.

Такие моменты достаточно традиционны для гривны.

Хотя были и обратные моменты,например,когда гривна долго была на 5-60,потом на 5-10 укрепилась.

Очень нестабильная денежная единица.

Польский злотый также скакал раньше, но там -общемировая фундаменталка,
а у нас - местные афро-качели на валютном рынке.


vitaliian.

Насчет ипотеко-перегрева.

В контексте валюты:

Да уж,это как "последняя попытка выйти замуж", спасти РН от крушения, а вместе с ним и строй отрасль и по мультипликатору и всю экономику в целом.

Но, в условиях падения доходов, народ не сильно ведется,хотя стата и выросла несколько.
в 2007-2008 по другому было,там доходы бешено росли,продавец стиралок мог 2 штуки "плюс" в месяц легко иметь, и это даже не в Киеве.
И аренда росла вместе с ростом цен, а сейчас - ровно наоборот.

Думаю ,девальвация гривны - спустит пар и на этом рынке,долларовая вниз,гривневая вверх.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
 
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