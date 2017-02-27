Додано: Суб 02 січ, 2021 21:23

Это не я писал насчет гривны по 25.das ist fantastisch.Ненаучная.Максимум: легкая коррекция.Как это было в 90-е годы. По памяти помню, как перед взлетом доллара -гривна вроде даже к 1-70 укреплялась.Потом в 2008-м та же история 4-70,4-80 летом,когда все думали, вот наконец, молочные реки в кисельных берегах.После русского кредита 3 млрд.дол. (первый и последний транш)зимой гривна резко с 8-35 до 8-10 укрепилась,валютчики бегали по банках,пытаясь сбросить доллар.Весной 2014-го помню очереди в Приват в какой-то момент,сдавать гривну,все надеялись,что это недоразумение.Такие моменты достаточно традиционны для гривны.Хотя были и обратные моменты,например,когда гривна долго была на 5-60,потом на 5-10 укрепилась.Очень нестабильная денежная единица.Польский злотый также скакал раньше, но там -общемировая фундаменталка,а у нас - местные афро-качели на валютном рынке.vitaliian.Насчет ипотеко-перегрева.В контексте валюты:Да уж,это как "последняя попытка выйти замуж", спасти РН от крушения, а вместе с ним и строй отрасль и по мультипликатору и всю экономику в целом.Но, в условиях падения доходов, народ не сильно ведется,хотя стата и выросла несколько.в 2007-2008 по другому было,там доходы бешено росли,продавец стиралок мог 2 штуки "плюс" в месяц легко иметь, и это даже не в Киеве.И аренда росла вместе с ростом цен, а сейчас - ровно наоборот.Думаю ,девальвация гривны - спустит пар и на этом рынке,долларовая вниз,гривневая вверх.