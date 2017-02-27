Ну,Верланов говорит о реперной точке -конец первого полугодия.
Похоже на правду,так как значительная часть из аукционов невиданной щедрости по привлечению 51 млрд.грн. приходится по погашению как раз на июнь-июль, по памяти. Ну и к этому моменту еще много факторов созреет.
Насчет ваших :..........в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый......
1.Первое-неизбежно
2.Второе-не уверен, у настоящих нерезов в активах значительная часть их пенсионных фондов "сидит", вряд ли так уж безбашенно будут рисковать, ну а "наши нерезы" понимают политическую нестабильность момента,так что также вряд ли в валюте захотят слишком большие деньги на кон ставить
Гривна явно перезрела судя по графику 2017-2020 гг.
Максимум - чуть ниже 28,и то явно не факт.
28-это вообще реперная точка негатива последних 4-х лет условно ,судя по графику. А 27 -реперная точка условного позитива этих же лет. 2019 с его 23-25 - это просто аномалия.
4.Киевская-львовская-одесская недвижимость.Также не думаю. Там также аномалия, колоссальная вырисовывается-доходы от аренды вниз,а цены вверх,явный перегрев,закономерный результат любого перегрева - в одно прекрасное утро 2021--го,или в крайнем случае начала 2022-го все игроки одномоментно вдруг прозреют. Учитывая временной лаг,а он, как правило,всегда не меньше года,то невзирая на подпорки в виде типа мега-ипотеки,все равно сообружение имеет большие шансы рухнуть.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Мизантрóп написав:Подведу итог ребята: год прошёл,мечты сбылись.Не подох- уже звездато,не убили- зашибись.
Всех коллег и земляков в с Новым Годом. Рад окончанию трудного года. Пусть идет с миром. Эта страница уже перевернута. Новый будет другим. Каким пока не знаю. Я оптимист. Чего и вам желаю. Здоровья и гармонии.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm написав:Новый будет другим. Каким пока не знаю. Я оптимист. Чего и вам желаю. Здоровья и гармонии.
За оптимизм +
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Максимум: легкая коррекция. Как это было в 90-е годы. По памяти помню, как перед взлетом доллара -гривна вроде даже к 1-70 укреплялась. Потом в 2008-м та же история 4-70,4-80 летом,когда все думали, вот наконец, молочные реки в кисельных берегах. После русского кредита 3 млрд.дол. (первый и последний транш)зимой гривна резко с 8-35 до 8-10 укрепилась,валютчики бегали по банках,пытаясь сбросить доллар. Весной 2014-го помню очереди в Приват в какой-то момент,сдавать гривну,все надеялись,что это недоразумение.
Такие моменты достаточно традиционны для гривны.
Хотя были и обратные моменты,например,когда гривна долго была на 5-60,потом на 5-10 укрепилась.
Очень нестабильная денежная единица.
Польский злотый также скакал раньше, но там -общемировая фундаменталка, а у нас - местные афро-качели на валютном рынке.
vitaliian.
Насчет ипотеко-перегрева.
В контексте валюты:
Да уж,это как "последняя попытка выйти замуж", спасти РН от крушения, а вместе с ним и строй отрасль и по мультипликатору и всю экономику в целом.
Но, в условиях падения доходов, народ не сильно ведется,хотя стата и выросла несколько. в 2007-2008 по другому было,там доходы бешено росли,продавец стиралок мог 2 штуки "плюс" в месяц легко иметь, и это даже не в Киеве. И аренда росла вместе с ростом цен, а сейчас - ровно наоборот.
Думаю ,девальвация гривны - спустит пар и на этом рынке,долларовая вниз,гривневая вверх.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...