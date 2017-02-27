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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7085708670877088
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:За оптимизм +

Жив? Здоров? Дети тоже?
Это здорово.
Пообщался с родными и друзьями из Беларуси.... Да ну его на фиг...
Так это не В Африке... Все в мире относительно...
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31

  vitaliian написав:Где я написал что в долларах?


а кому нужно 14% в бумаге, если при переводе в валюту получится кратный убыток?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 січ, 2021 21:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:35

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Где я написал что в долларах?


а кому нужно 14% в бумаге, если при переводе в валюту получится кратный убыток?

А не факт. Войти можно по 28, а выйти по 24 и кроме 14% получить ещё 15% курсовой разницы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья, коллеги, вы сами понимаете с кем сейчас разговариваю.
Не теряйтесь с форума. Не много вас\нас осталось с кем пообщаться можно. Кто понимает.
Мы ж здесь нашлись.
За то и выпью.
Будьмо.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40

  vitaliian написав:А не факт. Войти можно по 28, а выйти по 24 и кроме 14% получить ещё 15% курсовой разницы.


Откупить назад валюту по сладкому курсу если и можно то где-то до июня-июля. Времени осталось - совсем ничего. Вы бы рискнули вложиться в раздутую пирамиду на пике, зная что деньги можно и не успеть вывести, даже несмотря на знакомства и связи?
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