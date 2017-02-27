Жив? Здоров? Дети тоже?
Это здорово.
Пообщался с родными и друзьями из Беларуси.... Да ну его на фиг...
Так это не В Африке... Все в мире относительно...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жив? Здоров? Дети тоже?
Это здорово.
Пообщался с родными и друзьями из Беларуси.... Да ну его на фиг...
Так это не В Африке... Все в мире относительно...
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31
а кому нужно 14% в бумаге, если при переводе в валюту получится кратный убыток?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 січ, 2021 21:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:35
А не факт. Войти можно по 28, а выйти по 24 и кроме 14% получить ещё 15% курсовой разницы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друзья, коллеги, вы сами понимаете с кем сейчас разговариваю.
Не теряйтесь с форума. Не много вас\нас осталось с кем пообщаться можно. Кто понимает.
Мы ж здесь нашлись.
За то и выпью.
Будьмо.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40
Откупить назад валюту по сладкому курсу если и можно то где-то до июня-июля. Вы бы рискнули вложиться в раздутую пирамиду на пике, зная что деньги можно и не успеть вывести, даже несмотря на знакомства и связи?
И это в условиях, когда индикаторы показывают, что сбалансированный курс должен быть 32-40, да ещё и в предверии чудовищных выплат по внешнему долгу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 січ, 2021 22:09, всього редагувалось 6 разів.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:44
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:55
Амвросий там свои индикаторы, более точные.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:04
у Зеленского очень оптимистическое повышение
экономически целесообразно что бы хоть как-то расплатиться с Рыжиком 3,3 грн \ кВт
смотреть тут
дал ссылку на тайм-код, хотя весь выпуск новостей НЕ плохой , лучше чем ТСН
s0v7a а де ж ваше фірмове закінчення " є сенс купувати\продавати долар" це єдине що я розумію з вашої аналітики ( жарт )
Востаннє редагувалось yama в Суб 02 січ, 2021 22:09, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07
Имея власть вы конечно можете обложить население налогами и тарифами, чтобы каждый платил по 10000 баксов в месяц. Но в условиях, когда у людей нет работы и доходов, они даже при большом желании не смогут оплачивать ваши заоблачные расходы.
Это известная математическая особенность. Когда хищники начинают плодиться быстро поедая поголовье травоядных, поголовье травоядных быстро падает до нуля и хищники погибают от голода. В итоге гибнет и популяция травоядных и популяция хищников.
И те кто имеет деньги, прекрасно это понимает. Поэтому не будет вкладывать если нет возможности вернуть деньги с хорошим наваром.
Додано: Суб 02 січ, 2021 22:24
Наши "хищники" точно не сдохнут у себя в Лондонах.
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