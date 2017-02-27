RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089>
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:За оптимизм +

Жив? Здоров? Дети тоже?
Это здорово.
Пообщался с родными и друзьями из Беларуси.... Да ну его на фиг...
Так это не В Африке... Все в мире относительно...
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 09.09.14
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:31

  vitaliian написав:Где я написал что в долларах?


а кому нужно 14% в бумаге, если при переводе в валюту получится кратный убыток?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 січ, 2021 21:39, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 26.02.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:35

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Где я написал что в долларах?


а кому нужно 14% в бумаге, если при переводе в валюту получится кратный убыток?

А не факт. Войти можно по 28, а выйти по 24 и кроме 14% получить ещё 15% курсовой разницы.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5463
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья, коллеги, вы сами понимаете с кем сейчас разговариваю.
Не теряйтесь с форума. Не много вас\нас осталось с кем пообщаться можно. Кто понимает.
Мы ж здесь нашлись.
За то и выпью.
Будьмо.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 09.09.14
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
1
1
4
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:40

  vitaliian написав:А не факт. Войти можно по 28, а выйти по 24 и кроме 14% получить ещё 15% курсовой разницы.


Откупить назад валюту по сладкому курсу если и можно то где-то до июня-июля. Вы бы рискнули вложиться в раздутую пирамиду на пике, зная что деньги можно и не успеть вывести, даже несмотря на знакомства и связи?

И это в условиях, когда индикаторы показывают, что сбалансированный курс должен быть 32-40, да ещё и в предверии чудовищных выплат по внешнему долгу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 02 січ, 2021 22:09, всього редагувалось 6 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 26.02.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:44

  vovan_prm написав:Друзья, коллеги, вы сами понимаете с кем сейчас разговариваю.
Не теряйтесь с форума. Не много вас\нас осталось с кем пообщаться можно. Кто понимает.
Мы ж здесь нашлись.
За то и выпью.
Будьмо.


Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 03.12.14
Подякував: 782 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:55

Амвросий там свои индикаторы, более точные.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5463
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:04

  Василь-Рівне написав:
  ruvex написав:Электроэнергия стала дороже, помните об этом достижении

Зеленський: Підвищуємо тарифи на електроенергію з 0,90 до 1,68 для населення!
Населення: В зв’язку з чим?
Зеленський: В зв’язку з чим я вас і вітаю! :mrgreen:

у Зеленского очень оптимистическое повышение
экономически целесообразно что бы хоть как-то расплатиться с Рыжиком 3,3 грн \ кВт :oops:
смотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=bjdKc-uFLCM&t=452s
дал ссылку на тайм-код, хотя весь выпуск новостей НЕ плохой , лучше чем ТСН

s0v7a а де ж ваше фірмове закінчення " є сенс купувати\продавати долар" це єдине що я розумію з вашої аналітики ( жарт :) )
Востаннє редагувалось yama в Суб 02 січ, 2021 22:09, всього редагувалось 2 разів.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3173
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6309 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07

  vitaliian написав:там свои индикаторы, более точные.


Имея власть вы конечно можете обложить население налогами и тарифами, чтобы каждый платил по 10000 баксов в месяц. Но в условиях, когда у людей нет работы и доходов, они даже при большом желании не смогут оплачивать ваши заоблачные расходы.

Это известная математическая особенность. Когда хищники начинают плодиться быстро поедая поголовье травоядных, поголовье травоядных быстро падает до нуля и хищники погибают от голода. В итоге гибнет и популяция травоядных и популяция хищников.

И те кто имеет деньги, прекрасно это понимает. Поэтому не будет вкладывать если нет возможности вернуть деньги с хорошим наваром.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 26.02.09
Подякував: 438 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:24

  Амвросий написав:Это известная математическая особенность. Когда хищники начинают плодиться быстро поедая поголовье травоядных, поголовье травоядных быстро падает до нуля и хищники погибают от голода. В итоге гибнет и популяция травоядных и популяция хищников.

Наши "хищники" точно не сдохнут у себя в Лондонах.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 15.02.20
Подякував: 180 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7086708770887089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patr1ot і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2143, 2144, 2145
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21449 2796196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 січ, 2021 23:04
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1711838
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 148333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.