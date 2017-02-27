Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07

vitaliian написав: там свои индикаторы, более точные. там свои индикаторы, более точные.

Имея власть вы конечно можете обложить население налогами и тарифами, чтобы каждый платил по 10000 баксов в месяц. Но в условиях, когда у людей нет работы и доходов, они даже при большом желании не смогут оплачивать ваши заоблачные расходы.Это известная математическая особенность. Когда хищники начинают плодиться быстро поедая поголовье травоядных, поголовье травоядных быстро падает до нуля и хищники погибают от голода. В итоге гибнет и популяция травоядных и популяция хищников.И те кто имеет деньги, прекрасно это понимает. Поэтому не будет вкладывать если нет возможности вернуть деньги с хорошим наваром.