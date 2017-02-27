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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:26

  Striker написав:Наши "хищники" точно не сдохнут у себя в Лондонах.


а кому они там нужны? Там они уже не хищники, а пища.

Пока мёд из чужого улья успешно таскают - пускают, как перестанут таскать - съедят, а нахомяченный мёд себе оставят. Чужие трутни там не нужны, либо мед из соседнего улья давай, либо рабочих пчёл, которые мёд добывать будут. Кому нужны трутни, которые не только своих пчёл до голода объедают, но еще и запасы мёда из своего улья в соседний таскают?

Реальное укрепление национальной валюты - это когда растет число товаров и падают цены на них. В таких условиях укрепление гривны было бы адекватным явлением.

Производства сокращаются, цены на товары растут конскими скачками. Конская инфляция. В таких условиях укрепление гривны может быть только искусственным и только ещё больше ухудшит положение. Т.е. в случае укрепления, через некоторое время будет многократный девал.

Повышение налогов, коммуналки и тарифов на энергоресурсы ударят по производителям, которые будут вынуждены заложить эти затраты в цены на товары. Товары подорожают, а это инфляция, которая никак не способствует укреплению гривны, а наоборот - закладывает девальвацию.

Чтобы искусственно курс гривны на время укрепить нужны ресурсы, которых тоже нет. Плюс к этому укрепление гривны само по себе бъёт по производителям и негативно сказывается на ВВП, которые и так уже как загнанная лошадь.

Чтобы гривна укреплялась нужны по крайней мере какие-то предпосылки. Вы их можете назвать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:08

  vitaliian написав:Автор77 перегрев рн только начинается скоро ипотека на каждом столбе.

ну, нє, % по ОВДП вверх, та іпотека на кожному стовбі, одне з двох
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:11

Похоже, трамп таки сядет. Заигрался. Митинг собирает, бузит. Да и накрутка пирамид и пузырей вроде битка и некоторых акций для личной выгоды тоже, наверняка, будет доказана.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:15

  flyman написав:ну, нє, % по ОВДП вверх, та іпотека на кожному стовбі, одне з двох


ипотеку тоже выгодно раздавать, если те кто её раздает заранее знают, что доходы у людей скоро сильно упадут, а цены на недвижимость рухнут :)

Кто валютных кредитов в свое время набрался уже попадали в такую ситуацию, когда долг нужно выплачивать в несколько раз больше, чем стоимость квартиры, которую они таким способом купили.

В то время казалось что доллар со дня на день рухнет и весь долларовый кредит можно будет с одной гривневой зарплаты отдать :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:39

Амвросий
Валютный рынок в контексте ДС

Было такое,да.
Весной 2008-го продавал однушку хрущ в регионе,наследство от бабушки, реально прочувствовал тогда рынок, несколько десятков звонков,все наперебой предлагали цену выше ,чем даже на рынке была, в итоге ушла за 40 "плюс",а через неделю риэлторы перезвонили,сказали,что есть клиент на 45 налом.Если честно жаба придавила немного,за неделю 5 штук как бы потенциально потерял. Потом,когда такие стали по 12 продаваться осенью,жаба отпустила :) К слову покупатели,были из тех,кто свою трешку 58 метров на первом этаже почти за 100 штук под комерцию пихнули (причем в хреновенькой локации),разменивались так.Эта комерция потом обанкротилась через годик.Есть что вспомнить.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:42

  flyman написав:
  vitaliian написав:Автор77 перегрев рн только начинается скоро ипотека на каждом столбе.

ну, нє, % по ОВДП вверх, та іпотека на кожному стовбі, одне з двох

Часть привлеченных средств в овгз пойдёт на компенсацию ипотеки, при таких тарифах власти выгодно чтоб у каждого пересичного было по 80-100м2 жилплощади. Кто-то верно подметил квартиру в гараж не поставишь будешь платить коммунальные и налоги на недвижимость.

Так что ипотека это хитрый пожизненный налог на будущие поколения. Кроме того, ипотека подогреет рн надует пузырь и немного свяжет избыточную гривневую ликвидность, так что заработать смогут не только банки, но и те кто вовремя выпрыгнет из недвижимости на ценовом пике. Конечно счастье будет недолгим, накормив нарид квартирами их цена рухнет в разы вместе с гривной. А налоги наоборот вырастут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 січ, 2021 00:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:Автор77 перегрев рн только начинается скоро ипотека на каждом столбе.

ну, нє, % по ОВДП вверх, та іпотека на кожному стовбі, одне з двох

Часть привлеченных средств в овгз пойдёт на компенсацию ипотеки, при таких тарифах власти выгодно чтоб у каждого пересичного было по 80-100м2 жилплощади. Так что ипотека это хитрый пожизненный налог на будущие поколения. Кроме того ипотека подогреет рн и немного свяжет избыточную гривневую ликвидность, так что заработать смогут не только банки, но и те кто вовремя выпрыгнет из недвижимости на ценовом пике.

Сейчас цены на жилье в регионах доступней некуда (от $12-13к за однушку), и проще взять ипотеку (рассрочку) от застройщика, чем обращаться в банки, и платить лишние деньги.

Ипотека актуальна, когда жилье недоступно по цене средней семье.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 00:54

Zebra застройщик не даёт кредит на готовое жильё, только на недострой, который даже на завершенном этапе может годами подключаться к газу, запускаться лифты и котельная, много лет оформляться право собственности. Собственно оно и служит гарантией выплаты рассрочки инвестором. После выдачи права собственности застройщик уже ничего не сможет предьявить.

Банк наоборот не даёт кредит на бетон без права собственности. Так что это разные сегменты кредитования. Между ними нет возможности выбирать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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