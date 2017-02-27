Додано: Суб 02 січ, 2021 22:26

Striker написав: Наши "хищники" точно не сдохнут у себя в Лондонах. Наши "хищники" точно не сдохнут у себя в Лондонах.

а кому они там нужны? Там они уже не хищники, а пища.Пока мёд из чужого улья успешно таскают - пускают, как перестанут таскать - съедят, а нахомяченный мёд себе оставят. Чужие трутни там не нужны, либо мед из соседнего улья давай, либо рабочих пчёл, которые мёд добывать будут. Кому нужны трутни, которые не только своих пчёл до голода объедают, но еще и запасы мёда из своего улья в соседний таскают?Реальное укрепление национальной валюты - это когда растет число товаров и падают цены на них. В таких условиях укрепление гривны было бы адекватным явлением.Производства сокращаются, цены на товары растут конскими скачками. Конская инфляция. В таких условиях укрепление гривны может быть только искусственным и только ещё больше ухудшит положение. Т.е. в случае укрепления, через некоторое время будет многократный девал.Повышение налогов, коммуналки и тарифов на энергоресурсы ударят по производителям, которые будут вынуждены заложить эти затраты в цены на товары. Товары подорожают, а это инфляция, которая никак не способствует укреплению гривны, а наоборот - закладывает девальвацию.Чтобы искусственно курс гривны на время укрепить нужны ресурсы, которых тоже нет. Плюс к этому укрепление гривны само по себе бъёт по производителям и негативно сказывается на ВВП, которые и так уже как загнанная лошадь.Чтобы гривна укреплялась нужны по крайней мере какие-то предпосылки. Вы их можете назвать?