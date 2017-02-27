Амвросий написав: Чтобы гривна укреплялась нужны по крайней мере какие-то предпосылки. Вы их можете назвать?
Німці скоро луснуть від заощаджень, то може на пару відсотків вагонів із землею прикуплять))
Заощадження приватних домогосподарств Німеччини за 2020 рік зросли на 393 мільярди євро і сягнули рекордної позначки 7,1 трильйона євро. Таку оцінку оприлюднив у суботу, 2 січня, німецький банк DZ Bank. Стрімке зростання приватних заощаджень відразу на 5,9 відсотка експерти фінустанови пояснюють тим, що багато німців знизили свої витрати, побоюючись втрати роботи чи скорочення доходів. Крім того, закриття магазинів під час локдауну серйозно скоротило можливості витрачати кошти. Загалом за рік приватні домогосподарства в Німеччині відклали рекордні 16-17 євро з кожних 100 євро доходів. Раніше найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991-1992 роки, коли він становив 12,9 відсотка. У 2019 році цей показник становив 10,9 відсотка. Експерти також зазначають, що значна частка зекономлених коштів просто залишилася на поточних рахунках і не була інвестована.
Автор77 написав: Это беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.
О, почалися чергові опуїпіпєльні історії ) Напевно продовження історій про покупки пенсіонером піввареника в супермаркеті, чи покупки півпігулки бабусею в аптеці.
Напевно значить, не дарма пишуть тут деякі форумчани, що намагаютьтся читати Ваші тексти по-діагоналі, бо занадто уж ці тексти заангажовані, і намагаютьтся бити по емоціях людей, а це явна ознака, що намагаєтесь маніпулювати. Навіщо це Вам треба на валютному форумі - хто зна, але враження досить неприємне.