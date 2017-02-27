Додано: Нед 03 січ, 2021 16:16

Тут нібито все просто:- врожай, ціни на збіжжя та готову продукцію с\г призначення ( олія, борошно, комбікорми тощо) вони поки що, Слава Богу, ростуть- ціни на метал, руду – тут також поки що все ОК- послуги (прокачка газу) газпромом – нові санкції знову зупинили північний потік-2 – ДЯКУЄМО США !- активний продаж землі в другому півріччі- продаж об’єднаної гірничо-хімічної компанії, Одеського припортового, обленерго, теплоенергоцентралей – планують залучити мінімум 12 млрд грн, але це не точноНапевне, порахувавши всі ці чинники, уряд заклав економічне зростання 4,6%, але на мій погляд, пам’ятаючи Гончаруковських 40%, було би добре мати хоч щось більше нуля.Ніхто нічого не знає, але ми всі точно знаємо, що любий локдаун сильно б’є по економіці. На даний час немає жодної вакцини яка пройшла третій етап випробувань, але ВОЗ вже надала дозвіл на використання вакцини німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Вже провакциновано біля 11 млн людей. Це крапля в океані, бо для колективного іммунітету потрібно 75-85% охвату населення. Маємо на черзі ще AstraZeneca, Sputnik V та китайську sinovac яку хоче закупити наш уряд, до речі - це єдина вакцина яка виготовлена класичним методом ( приморили-прибили коронавірус і ввели в наш організм його ослабленим), всі решта це 100% ГМО, яке за законом заборонене ще у 2002 році коли Верховна Рада України прийняла закон «Про приєднання до Картахенського протоколу по біологічній безпеці.Найближчих 5-ь місяців масове вакцинування нам не світить, тому майбутнє в цьому плані достатньо мрячне. Єдине, що тішить це те, що міжвидові віруси (тобто ті, які перейшли з одного виду до іншого, а в нашому випадку від кажана до людини) спочатку дуже агресивні, але з часом втрачають патогенність, тому є надія, що в майбутньому SARS-Cov-2 ми будемо переносити як звичайну легеньку ГРВІ.Ситуація неоднозначна. Монобільшість тріснула, скажений принтер зламався. Президенту, з огляду на свою провальну політику, було би зручно розпустити Верховну Раду і повісити всіх собак на неї. В свою чергу, депутати чудово розуміють, що друга каденція їм не світить, тому навряд чи вони дадуть це зробити. Єдине, що гарант може утнути це відігратись на прем’єрові зробивши того цапом-відбувайлом, але що це дасть? Чи підвищить це його пікіруючий рейтинг як і рейтинг «Слуги народу» - питання риторичне. А от безстроковий мітинг ФОПів ( це поки що нікого з них на оштрафували на 51000 грн за відсутність РРО, але з цього року почнуть 100%) + різкий ріст цін на газ, електроенергію та комуналку можуть підігріти протестні настрої і якщо їх підживить опозиція + олігархи то тоді можливо все.Президент дуже хоче нам всім навіяти думку, що на Донбасі все добре, тиша, та безпека. Але люди гинуть і «впихнути» їх у небойові втрати вже дуже погано виходить. Всі бачили як декілька днів поспіль стікав кров’ю наш розвідник, а дати наказ про його евакуацію президент так і не наважився. Чому – я міркую, що він злякався ( може я і не правий але мені видається це одна з його найнегативніших рис характеру), що ця операція викличе ескалацію і його кришталеве перемир’я, яким він так нас зомбує, розсиплеться на скалки. Але в той час наш воїн помирав в страшних муках, при тому, що укроборонпром з помпою демонструє нам різні роботизовані платформи які можуть дистанційно вести кулеметний вогонь, та евакувати поранених з полю боя – ДЕ ЦЯ ВСЯ ТЕХНІКА на яку витрачені наші гроші? Ця смерть однозначно на совісті Зеленського і не наближає його до честі звання головнокомандуючого. Намагання розширити Мінський формат включивши туди США та Великобританію на мою думку дуже примарні, бо РФ просто на таке не погодиться. Добре, що хоч вистачило розуму не завести кримінальну справу на Гантера Байдена з славнозвісної Бурісми як того вимагав Трамп. Тому, очікувати якихось різких змін на сході України в найближчі часи, напевне не варто.А тут ще простіше – як складуться ці всі чинники, як буде проходити пандемія ( тут ми не забуваємо про наших заробітчан які привозять 10+ млрд. доларів валюти на рік) це все малопрогнозовано. Тому мудро виставити коридор 25-32 грн за долар протягом року. Але я оптиміст і події останніх тижнів минулого року з кредитами, займами, бондами, ОВДП, ухвалення закону про покарання за незаконне збагачення, усунення від виконання своїх обов’язків одіозного голови Конституційного Суду Тупицького, вступу МВФ у перемовини відсунили очікування краху всього і вся. Навіть бюджет 2020 перевиконали на 60 млрд. грн, що просто було нечувано і не прогнозовано від слова ЗОВСІМ. Хто таке очікував – ніхто. Тому я закінчую все ж таки на позитивній ноті. Очікую сезонного спаду курсу долара травень-червень до позначок 26-26,5 та ріст на осінь до позначок 27,5-28,5. Тобто я вангую умовну стабільність, але любий з вищенаведених факторі може внести свої корективи в цей прогноз, тому прошу не жбурляти у мене мештами.