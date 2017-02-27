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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7086708770887089
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 02:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
Чтобы гривна укреплялась нужны по крайней мере какие-то предпосылки. Вы их можете назвать?

Німці скоро луснуть від заощаджень, то може на пару відсотків вагонів із землею прикуплять))

Заощадження приватних домогосподарств Німеччини за 2020 рік зросли на 393 мільярди євро і сягнули рекордної позначки 7,1 трильйона євро. Таку оцінку оприлюднив у суботу, 2 січня, німецький банк DZ Bank. Стрімке зростання приватних заощаджень відразу на 5,9 відсотка експерти фінустанови пояснюють тим, що багато німців знизили свої витрати, побоюючись втрати роботи чи скорочення доходів. Крім того, закриття магазинів під час локдауну серйозно скоротило можливості витрачати кошти.
Загалом за рік приватні домогосподарства в Німеччині відклали рекордні 16-17 євро з кожних 100 євро доходів. Раніше найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991-1992 роки, коли він становив 12,9 відсотка. У 2019 році цей показник становив 10,9 відсотка. Експерти також зазначають, що значна частка зекономлених коштів просто залишилася на поточних рахунках і не була інвестована.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:00

stryzhko вот вам и причина почему евро вверх, американцы не любят сбережения они зубную щетку бывает что покупают в кредит.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:11

  Автор77 написав:
Это беспрецедентный рост тарифа почти в два раза, и в фокусе данного решения находятся наиболее незащищенные социальные группы населения, те самые пенсионеры, которые в люстре на три рожка прикручивают две лампочки, чтоб меньше нагорало.

О, почалися чергові опуїпіпєльні історії ) Напевно продовження історій про покупки пенсіонером піввареника в супермаркеті, чи покупки півпігулки бабусею в аптеці.

Напевно значить, не дарма пишуть тут деякі форумчани, що намагаютьтся читати Ваші тексти по-діагоналі, бо занадто уж ці тексти заангажовані, і намагаютьтся бити по емоціях людей, а це явна ознака, що намагаєтесь маніпулювати. Навіщо це Вам треба на валютному форумі - хто зна, але враження досить неприємне.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:21

  vitaliian написав:stryzhko вот вам и причина почему евро вверх, американцы не любят сбережения они зубную щетку бывает что покупают в кредит.


совсем не так...сбережения есть и немалые,
а наличку в кошельке имеют 20-50 долл (на случай уличного ограбления каким-нибудь наркоманом в поиске средств на дозу)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вже тут потерли, але я краєм ока побачив, що тут вчора розвивали тему про "вигідність" брати розтермінування від забудовника, ніж іпотеку.
Тож я тему переніс сюди

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
І, забігаючи на перед, скажу тільки одне: "яка в опу вигідність розтермінування від забудовника???!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня синтетический доллар на криптобирже куна по 26.

https://kuna.io/markets/usdtuah

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:49

  Zebra написав:Сегодня синтетический доллар на криптобирже куна по 26.

https://kuna.io/markets/usdtuah

Зображення

То вот сюда:
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=5&topic=35
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:01

Федорів - най-KPI-ніший міністр, єтіть!


Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров став найбільш ефективним міністром, виконавши 31% обіцянок у 2020 році. Це найвищий показник серед усіх міністрів уряду за «Слово і діло».

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/29/in ... -obicyanky
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 15:20

  greenozon написав:Федорів - най-KPI-ніший міністр, єтіть!


Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров став найбільш ефективним міністром, виконавши 31% обіцянок у 2020 році. Це найвищий показник серед усіх міністрів уряду за «Слово і діло».

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/29/in ... -obicyanky


Шкода, що не пишуть, скільки бабла все це коштувало - грантів та з бюджету. Іншим міністрам і не наснилося..
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 16:16

Про вагомі чинники які можуть вплинути на валютний ринок

Економіка .

Тут нібито все просто:
- врожай, ціни на збіжжя та готову продукцію с\г призначення ( олія, борошно, комбікорми тощо) вони поки що, Слава Богу, ростуть
- ціни на метал, руду – тут також поки що все ОК
- послуги (прокачка газу) газпромом – нові санкції знову зупинили північний потік-2 – ДЯКУЄМО США !
- активний продаж землі в другому півріччі
- продаж об’єднаної гірничо-хімічної компанії, Одеського припортового, обленерго, теплоенергоцентралей – планують залучити мінімум 12 млрд грн, але це не точно :wink:
Напевне, порахувавши всі ці чинники, уряд заклав економічне зростання 4,6%, але на мій погляд, пам’ятаючи Гончаруковських 40%, було би добре мати хоч щось більше нуля.

Пандемія.

Ніхто нічого не знає, але ми всі точно знаємо, що любий локдаун сильно б’є по економіці. На даний час немає жодної вакцини яка пройшла третій етап випробувань, але ВОЗ вже надала дозвіл на використання вакцини німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Вже провакциновано біля 11 млн людей. Це крапля в океані, бо для колективного іммунітету потрібно 75-85% охвату населення. Маємо на черзі ще AstraZeneca, Sputnik V та китайську sinovac яку хоче закупити наш уряд, до речі - це єдина вакцина яка виготовлена класичним методом ( приморили-прибили коронавірус і ввели в наш організм його ослабленим), всі решта це 100% ГМО, яке за законом заборонене ще у 2002 році коли Верховна Рада України прийняла закон «Про приєднання до Картахенського протоколу по біологічній безпеці. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Найближчих 5-ь місяців масове вакцинування нам не світить, тому майбутнє в цьому плані достатньо мрячне. Єдине, що тішить це те, що міжвидові віруси (тобто ті, які перейшли з одного виду до іншого, а в нашому випадку від кажана до людини) спочатку дуже агресивні, але з часом втрачають патогенність, тому є надія, що в майбутньому SARS-Cov-2 ми будемо переносити як звичайну легеньку ГРВІ.

Політична складова.

Ситуація неоднозначна. Монобільшість тріснула, скажений принтер зламався. Президенту, з огляду на свою провальну політику, було би зручно розпустити Верховну Раду і повісити всіх собак на неї. В свою чергу, депутати чудово розуміють, що друга каденція їм не світить, тому навряд чи вони дадуть це зробити. Єдине, що гарант може утнути це відігратись на прем’єрові зробивши того цапом-відбувайлом, але що це дасть? Чи підвищить це його пікіруючий рейтинг як і рейтинг «Слуги народу» - питання риторичне. А от безстроковий мітинг ФОПів ( це поки що нікого з них на оштрафували на 51000 грн за відсутність РРО, але з цього року почнуть 100%) + різкий ріст цін на газ, електроенергію та комуналку можуть підігріти протестні настрої і якщо їх підживить опозиція + олігархи то тоді можливо все.

Війна.

Президент дуже хоче нам всім навіяти думку, що на Донбасі все добре, тиша, та безпека. Але люди гинуть і «впихнути» їх у небойові втрати вже дуже погано виходить. Всі бачили як декілька днів поспіль стікав кров’ю наш розвідник, а дати наказ про його евакуацію президент так і не наважився. Чому – я міркую, що він злякався ( може я і не правий але мені видається це одна з його найнегативніших рис характеру), що ця операція викличе ескалацію і його кришталеве перемир’я, яким він так нас зомбує, розсиплеться на скалки. Але в той час наш воїн помирав в страшних муках, при тому, що укроборонпром з помпою демонструє нам різні роботизовані платформи які можуть дистанційно вести кулеметний вогонь, та евакувати поранених з полю боя – ДЕ ЦЯ ВСЯ ТЕХНІКА на яку витрачені наші гроші? Ця смерть однозначно на совісті Зеленського і не наближає його до честі звання головнокомандуючого. Намагання розширити Мінський формат включивши туди США та Великобританію на мою думку дуже примарні, бо РФ просто на таке не погодиться. Добре, що хоч вистачило розуму не завести кримінальну справу на Гантера Байдена з славнозвісної Бурісми як того вимагав Трамп. Тому, очікувати якихось різких змін на сході України в найближчі часи, напевне не варто.

Курс долара.

А тут ще простіше – як складуться ці всі чинники, як буде проходити пандемія ( тут ми не забуваємо про наших заробітчан які привозять 10+ млрд. доларів валюти на рік) це все малопрогнозовано. Тому мудро виставити коридор 25-32 грн за долар протягом року. Але я оптиміст і події останніх тижнів минулого року з кредитами, займами, бондами, ОВДП, ухвалення закону про покарання за незаконне збагачення, усунення від виконання своїх обов’язків одіозного голови Конституційного Суду Тупицького, вступу МВФ у перемовини відсунили очікування краху всього і вся. Навіть бюджет 2020 перевиконали на 60 млрд. грн, що просто було нечувано і не прогнозовано від слова ЗОВСІМ. Хто таке очікував – ніхто. Тому я закінчую все ж таки на позитивній ноті. Очікую сезонного спаду курсу долара травень-червень до позначок 26-26,5 та ріст на осінь до позначок 27,5-28,5. Тобто я вангую умовну стабільність, але любий з вищенаведених факторі може внести свої корективи в цей прогноз, тому прошу не жбурляти у мене мештами. :D
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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