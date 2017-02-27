|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:41
prodigy написав: vitaliian написав:stryzhko
вот вам и причина почему евро вверх, американцы не любят сбережения они зубную щетку бывает что покупают в кредит.
совсем не так...сбережения есть и немалые,
а наличку в кошельке имеют 20-50 долл (на случай уличного ограбления каким-нибудь наркоманом в поиске средств на дозу)
Живуть в борг від зарплати до зарплати. Інакше не було б фуд банків, та вертольотних грошей.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9445
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 03 січ, 2021 17:20
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9495
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 1681 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21530
|2802413
|
|
|7349
|1712301
|
|
|643
|148563
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|