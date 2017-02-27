vitaliian написав:stryzhko вот вам и причина почему евро вверх, американцы не любят сбережения они зубную щетку бывает что покупают в кредит.
совсем не так...сбережения есть и немалые, а наличку в кошельке имеют 20-50 долл (на случай уличного ограбления каким-нибудь наркоманом в поиске средств на дозу)
Живуть в борг від зарплати до зарплати. Інакше не було б фуд банків, та вертольотних грошей.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Кто не успел в 2014 году купить доллар по 13 грн, мог сегодня подставить ведерки. Я думаю еще будут сквизы в паре USDt / UAH, пока биткоин творит такие чудеса. Такая халява бывает очень редко. Не хватает гривневой ликвидности, такое уже было в 2018 году. Пересидеть пару месяцев в подешевевшем USDt и вывести потом по рыночному курсу как в сентябре по 29.50 грн.
Біткойн б’є всі рекорди Уже 1 Bitcoin equals 33,580.20 United States Dollar
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".