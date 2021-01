Додано: Пон 04 січ, 2021 11:26

На Минфине вышла новость со ссылкой на какой-то рейтинговый сайт: лишь каждый второй украинце потратил на новогодний стол сумму более 100 баксов (3000 гривен). Это ещё одна из причин ошибки прогноза "перед новым годом все понесут сдавать баксы". Единственная валюта немного просевшая перед новогодними праздниками -- заробитчанский злотый. И то это скорей эффект от удешевления самого злотого, а не от массово вернувшихся на праздники заробитчан: на Западной злотый на 5-10 копеек дороже чем Харькове.



Бакс же очухавшись после ОВГЗ как вернулся перед праздниками к 28,50 так и продолжает стабильно держать этот курс во вменяемых обменках (в невменяемых дороже).

