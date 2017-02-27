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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:47
Не верю в укрепление до 25 грн, это будет выстрел в ногу при нынешних показателях бюджета. Та и не дадут нам больше столько бабла, чтобы ситуативно дойти до такого курса.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:49
А в какую цифру веруете?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:58
В прошлом году было 26.50 летом, в этом же 26.90-27.10 будет нормально, но ниже маловероятно. Будет зависеть от того, как переживём зиму и весну. Можем увидеть в это время хорошую девальвацию, чтобы выполнить бюджет, а также завлечь нерезов для входа по вкусному курсу с перспективой укрепления в будущем.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:06
Да. Я тоже ожидаю на весну-лето в районе 27. Не уверен, что будет ниже.
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:19
По моему очевидно что это взаимосвязанные пункты, нашим правителям нужны деньги, чтобы увеличить обьемы заимствований надо поднимать % по заимам, столько денег внутри страны нет, схема с рефинансированием с перетеканием рефинанса в овгз скоро себя исчерпает (кроме того она чревата преждевременной девальвацией и бегством капитала, а там и дефолтом).
Если привлечь валюту нерезидентов можно убить сразу 3х зайцев: 1. отсрочить девальвацию как минимум на год (в идеале на два года) 2. пополнить звр 3. пополнить собственно бюджет.
Скорее всего будет выбран именно этот сценарий, слишком много плюшек он несет «здесь и сейчас» а расплата переносится на потом, в результате правительство выигрывает год-полтора на распил бюджета, вот кто откажется?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На Минфине вышла новость со ссылкой на какой-то рейтинговый сайт: лишь каждый второй украинце потратил на новогодний стол сумму более 100 баксов (3000 гривен). Это ещё одна из причин ошибки прогноза "перед новым годом все понесут сдавать баксы". Единственная валюта немного просевшая перед новогодними праздниками -- заробитчанский злотый. И то это скорей эффект от удешевления самого злотого, а не от массово вернувшихся на праздники заробитчан: на Западной злотый на 5-10 копеек дороже чем Харькове.
Бакс же очухавшись после ОВГЗ как вернулся перед праздниками к 28,50 так и продолжает стабильно держать этот курс во вменяемых обменках (в невменяемых дороже).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И евро вроде как красавчик
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:30
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:32
Меня фунт порадовал. В конце ноября я ещё успел в одной обменке поймать 36,9. Потом он подскочил до 37,7-37,9. Но чуть ранее долларового проседания перед ОВГЗ фунт тоже просел прилично и я взял ещё чуть по 37,35. Сейчас продажа уже 38+, особо отчаянные продают по 39.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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