Додано: Пон 04 січ, 2021 11:36

vitaliian написав: Искатель написав: vitaliian написав: в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый 3. Укрепление гривны до 25 грн/$ неминуемое. 4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый

в 2021м 1. Рост ставок по овгз неминуемый 2. Рост вливаний нерезов в овгз неминуемый4. Дорожай киевской недвижимости неминуемый

Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позже

Вы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3?

Думаете, опять повторится 2019-й год? Сохранил себе Ваш прогноз. Вернемся к нему позжеВы же позиционировали себя, как экономиста. Скажите, как может состыковаться п.1 и п.3?Думаете, опять повторится 2019-й год?

По моему очевидно что это взаимосвязанные пункты, нашим правителям нужны деньги, чтобы увеличить обьемы заимствований надо поднимать % по заимам, столько денег внутри страны нет, схема с рефинансированием с перетеканием рефинанса в овгз скоро себя исчерпает (кроме того она чревата преждевременной девальвацией и бегством капитала, а там и дефолтом).



Если привлечь валюту нерезидентов можно убить сразу 3х зайцев: 1. отсрочить девальвацию как минимум на год (в идеале на два года) 2. пополнить звр 3. пополнить собственно бюджет.



Скорее всего будет выбран именно этот сценарий, слишком много плюшек он несет «здесь и сейчас» а расплата переносится на потом, в результате правительство выигрывает год-полтора на распил бюджета, вот кто откажется? По моему очевидно что это взаимосвязанные пункты, нашим правителям нужны деньги, чтобы увеличить обьемы заимствований надо поднимать % по заимам, столько денег внутри страны нет, схема с рефинансированием с перетеканием рефинанса в овгз скоро себя исчерпает (кроме того она чревата преждевременной девальвацией и бегством капитала, а там и дефолтом).Если привлечь валюту нерезидентов можно убить сразу 3х зайцев: 1. отсрочить девальвацию как минимум на год (в идеале на два года) 2. пополнить звр 3. пополнить собственно бюджет.Скорее всего будет выбран именно этот сценарий, слишком много плюшек он несет «здесь и сейчас» а расплата переносится на потом, в результате правительство выигрывает год-полтора на распил бюджета, вот кто откажется?

То, что вы описали, - это хотелки, как говорит один мой знакомый. Вы ж понимаете, что нерезиденты (если только это настоящие нерезы, а не наши через офшоры) - не полные идиоты и не поведутся на халяву во второй раз? Это у нас народ имеет свойство забывать, что было, и нести деньги в банки под смешные проценты.У них умеют считать. И если не будет гарантий 100%-ного воврата... то и денег не будет.С другой стороны, накачка пирамиды ОВГЗ означает, что для ее обслуживания надо будет все больше денег брать из бюджета (на уплату процентов). И рано или поздно в бюджете просто не окажется этих денег.Год-полтора... это излишне оптимистично. При таком развитии событий вынесут их гораздо раньше. Вот народ отойдет от праздников - и посмотрим реакцию на повышение тарифов на газ и электроэнергию.