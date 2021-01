Додано: Пон 04 січ, 2021 12:20

Катался по городу рассматривал табло обменок. Потом глянул котировки форекс первой сессии Нового Года.

И где-то во всем все равно ощущается противный привкус года ушедшего.

Примерно так..... одной песней



– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.